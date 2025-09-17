Olimpic sprijinit financiar de Primăria Timişoara pentru participarea la un program de excelență

După ce anul trecut doi elevi timișoreni au beneficiat de sprijin financiar din partea Municipalității pentru participarea la tabăra Apex-Maths, în acest an un alt elev va primi sprijin financiar pentru participarea la același program de excelență.

Municipalitatea îi va acorda lui Dragoș-Mihai Popuțe, elev în clasa a X-a la Liceul Teoretic „Grigore Moisil”, un stimulent financiar de 7.500 de lei pentru a acoperi costurile aferente participării la tabăra Apex-Maths, care a avut loc la Reșița, în perioada 27 iulie – 16 august.

Dragoș-Mihai Popuțe se remarcă prin performanțe excepționale la mai multe discipline: matematică, informatică, fizică, astronomie și astrofizică. Acesta a fosat recompensat cu medalia de aur la Olimpiada Balcanică de Fizică 2025, cu medalia de argint la etapa națională a Olimpiadei de Matematică 2025, cu medalia de aur la Olimpiada Balcanică de Fizică 2024 și cu medalia de aur la etapa națională a Olimpiadei de Matematică 2024. Acestora li se adaugă numeroase alte premii obținute la concursuri de profil.

Programul Apex-Maths 2025 a reunit aproximativ 40 de elevi talentați din întreaga lume și le-a oferit oportunitatea de a lucra cu profesori universitari de prestigiu internațional. Tabăra a vizat dezvoltarea gândirii critice, aprofundarea conceptelor matematice avansate și stimularea interesului pentru cercetarea științifică.

Primăria Municipiului Timișoara acordă sprijin financiar elevilor care obțin performanțe remarcabile, fie că participă la olimpiade, concursuri sau tabere școlare de excelență academică, la nivel național sau internațional, fie că se evidențiază prin rezultate deosebite la Evaluarea Națională și examenul de Bacalaureat. În plus, anul acesta, prin programul de bugetare participativă dedicat elevilor de liceu, tinerii au șansa să identifice probleme reale din școlile lor, să propună proiecte concrete și să voteze pentru ideile preferate. Fiecare liceu câștigător va beneficia de un buget de 50.000 de lei pentru a pune în practică aceste proiecte, cu sprijinul Primăriei Timișoara.