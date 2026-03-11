“Puzzle banatic”, lansat la “Întâlnirile literare de vineri”

Filiala Timișoara a Uniunii Scriitorilor din România anunţă reluarea “Întâlnirilor literare de vineri”, cu lansarea volumului scriitorului Adrian Dinu Rachieru, Puzzle banatic (Editura Junimea).
Evenimentul va avea loc vineri, 13 martie, de la ora 12, la sediul Filialei Timișoara a Uniunii Scriitorilor din România (Piața Sfântul Gheorghe, nr.3, etajul 1).
Adrian Dinu Rachieru este critic literar, eseist, sociolog, prozator, profesor universitar, doctor în sociologie. Colaborează la numeroase reviste literare şi culturale din întreaga ţară. A debutat editorial în 1983, cu Orizontul lecturii (Eseuri de sociologia literaturii). Dintre numeroasele volume publicate menţionăm: Poeţi din Bucovina (1996), Elitism şi Postmodernism (1999); Alternativa Marino (2002); Globalizare şi cultură media (2003); Nichita Stănescu – un idol fals? (2006); Eminescu după Eminescu (2009); Poeţi din Basarabia (2010); Ion Creangă. Spectacolul disimulării (2012); Convieţuirea cu Eminescu (2013); Romanul politic şi pactul ficţional, vol. I, II (2015, 2018); Politică şi canon literar, vol. I (2021), Voci din exil (2022); Emisfere de Bucovina, vol. I (2023); Arhipelag critic, vol. I (2023); Recurs (2024).
“Eseurile monografice ale lui Adrian Dinu Rachieru, privitoare la condiţia scriitorului român din ultimele decenii, ilustrată prin câteva (nu puţine, dar semnificative) recitiri, atestă nu doar probitatea unui cercetător pasionat al literaturii române contemporane, ci şi, sau mai ales, luciditatea şi rigoarea obiectivă cu care acesta valorifică creaţia literară în perspectiva unei posibile istorii literare degajată de orice influenţe venite dinspre vreo perspectivă canonică oportunistă. Adrian Dinu Rachieru este un analist de vocaţie, cu metodă, şi un polemist cu verb intelectual de fermă atitudine civică”, spune Constantin Cubleșan.
Ultimele comentarii