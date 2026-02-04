Muzica timișoreană și fenomenul rock, la „Să ciTimișoara”

O nouă întâlnire din seria Să ciTimișoara este dedicată de această dată muzicii timișorene și fenomenului rock. Invitatul serii este Mimo Obradov, reputat critic muzical, publicist, istoriograf al muzicii rock și realizator de emisiuni radio-TV, o voce de referință în documentarea și interpretarea scenei rock din România.

Evenimentul, care va avea loc joi, 5 februarie, de la ora 18, la Cărturești Mercy, propune o conversație deschisă despre rolul muzicii rock în construcția identității culturale a Timișoarei, despre scenele care au contat, contextul social și istoric în care s-au format și despre oamenii care au dat orașului un sunet recognoscibil. Discuția se va concentra pe muzică nu doar ca formă artistică, ci ca fenomen cultural și expresie a libertății.

Întâlnirea este organizată de Asociația Bastionul ArtLitTim și Patricia Lidia, iar dialogul va fi moderat de Adrian-Petru Stepan și Cristian Vicol. .

Seria Să ciTimișoara își propune să aducă în prim-plan teme culturale relevante pentru oraș, prin întâlniri care favorizează dialogul, memoria vie și schimbul de idei între invitați și public.