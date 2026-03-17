Simpozion de etnomuzicologie dedicat folcloristului George Vancu

Asociația pentru Cultură Bănățeană organizează prima ediție a Simpozionului Naţional de Etnomuzicologie dedicat folcloristului GeorgeVancu (1919- 1992).

Evenimentul, organizat în parteneriat cu Primăria Orașului Lipova și Parohia Ortodoxă Română din Lipova, în 25 martie, se va desfășura în Sala Mare a Primăriei Lipova, la inițiativa celor doi directori de proiect pe etnomuzicologul Lucian Emil Roșca, profesor universitar la Facultatea de Muzică și Teatru a Universităţii de Vest din Timişoara și președinte al Asociației pentru Cultură Bănățeană, și pe lectorul universitar Adrian Călin Boba, vicepreședinte al Asociației.

Deschiderea oficială va fi marcată printr-un moment omagial, care va include o slujbă de pomenire, depunere de coroane, precum și dezvelirea plăcii comemorative la casa în care s-a născut și a locuit compozitorul George Vancu. Acest demers este realizat prin implicarea directă a Asociației „Arad – Trecut, Prezent și Viitor”.

Programul debutează cu o sesiune de comunicări științifice de actualitate, cu tema „Folcloristică, Etnomuzicologie și Cultură Tradițională în Spațiul Etnografic Arădean”, susținute de cercetători și cadre universitare: etnolog Rodica Colta – Centrul Cultural Județean Arad, prof. univ. Lucian Emil Roșca – Universitatea de Vest din Timișoara, Stelean Boia – Societatea de Științe Istorice, Filiala Arad, lect. univ. Adrian Călin Boba – Universitatea „Aurel Vlaicu” din Arad, prof. Vasile Rus – șef serviciu, Școala Populară de Arte Arad, Rodica Ardelean, interpretă care a realizat înregistrări la Electrecord cu Orchestra George Vancu, asist. univ. Roxana Silvia Moraru – Universitatea de Vest „Vasile Goldiș” din Arad, prof. Dulcica Moldovan – Universitatea de Vest din Timișoara, Teodor Isaru, redactor documentarist, Serviciul Patrimoniu Cultural și Arhive – Radio România (online), Lia Lungu, interpretă care a realizat înregistrări Electrecord cu Orchestra George Vancu (online, din New York), prof. Sebastian Bunghez, Maria Alexandra Pantea, cercetător științific – Universitatea de Vest „Vasile Goldiș” din Arad.

Reuniunea științifică va fi completată de un recital de muzică tradițională cu repertorii din Colecția prelucrărilor folclorice Electrecord ale dirijorului George Vancu, susținut de interpreta Rodica Ardelean, eleva Tania Sorana Tamaș, de la Colegiul de Arte „Sabin Drăgoi” din Arad, şi Grupul Instrumental Tradițional al Școlii Populare de Arte Arad, dirijat de Vasile Rus.

Evenimentul se va desfășura în parteneriat cu Universitatea de Vest din Timișoara, Facultatea de Muzică și Teatru, Universitatea „Aurel Vlaicu”, Universitatea de Vest „Vasile Goldiș” din Arad, Școala Populară de Arte și Centrul Cultural Județean Arad.