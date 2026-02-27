Despre Cornești-Iarcuri, unul din cel mai spectaculoase situri arheologice din Europa Centrală, dincolo de manuale

Asociația Bastionul ArtLitTim organizează evenimentul „Dincolo de manuale: Cornești-Iarcuri, realitatea unei civilizații”, în cadrul proiectului cultural Să ciTimișoara. Întâlnirea își propune să aducă în prim-plan unul dintre cele mai spectaculoase și dezbătute situri arheologice din Europa Centrală: complexul de incinte concentrice de la Cornești-Iarcuri, datat în Epoca Bronzului.

Dezbaterea va avea loc vineri, 27 februarie, de la ora 18, la Cărturești Mercy. Invitatul serii este Leonard Dorogostaisky, iar discuția va fi moderată de Călin Timoc și Adrian-Petru Stepan.

Evenimentul va include: un context istoric dedicat Epocii Bronzului, proiecția unui film documentar despre sit şi o sesiune de concluzii și dialog cu publicul.

Situl arheologic Cornești-Iarcuri se află în apropierea localității Cornești, județul Timiș, la aproximativ 18 kilometri nord de Timișoara. Descoperit în anii 1970 și cercetat sistematic în ultimele decenii, complexul este alcătuit din patru incinte concentrice de valuri de pământ și șanțuri, care delimitează o suprafață de aproximativ 1.700- 1.800 de hectare. Prin dimensiune, Cornești-Iarcuri reprezintă una dintre cele mai mari structuri de acest tip din Europa preistorică, transmit organizatorii evenimentului.

Datările indică faptul că situl aparține Epocii Bronzului (mileniul al II-lea î.Hr.), perioadă caracterizată prin transformări majore în organizarea socială, dezvoltarea schimburilor comerciale, apariția centrelor de putere și consolidarea structurilor comunitare complexe.

“Funcția exactă a complexului rămâne subiect de dezbatere în mediul academic. A fost interpretat ca fortificație, centru de putere regional, spațiu cu funcție rituală sau combinație a acestor roluri. Dimensiunea sa ridică întrebări esențiale despre capacitatea de organizare, mobilizarea forței de muncă și nivelul de complexitate socială al comunităților din Epoca Bronzului. Cornești-Iarcuri obligă la regândirea percepției despre societățile preistorice din spațiul actual al României. Complexitatea și amploarea sitului indică existența unor structuri sociale sofisticate, capabile de planificare, coordonare și viziune strategică”, mai spun organizatorii.

În contextul proiectului „Istoria ca poveste”, tema devine esențială: nu doar pentru a transmite informație, ci pentru a construi înțelegere. Istoria nu este o succesiune de date și etichete, ci o interpretare continuă a dovezilor, o negociere între ipoteze și descoperiri.

Discuția despre Cornești-Iarcuri depășește astfel granițele arheologiei. Ea deschide un dialog despre identitate, memorie culturală, raportarea la trecut și modul în care ne construim narațiunile despre origini.

Evenimentul își propune să ofere publicului acces la o perspectivă documentată, echilibrată și deschisă asupra acestui sit excepțional, invitând la reflecție și dezbatere.

Accesul este liber, în limita locurilor disponibile.