Marin Popescu, numit consilier al ministrului Educației și Cercetării

Profesorul Marin Popescu, fost inspector şcolar general al Inspectoratului Şcolar Judeţean Timiș, dar și coordonator al Departamentului pentru Relaţia cu Mediul Preuniversitar din Universitatea de Vest din Timişoara, a fost cooptat marţi, 30 martie, în echipa ministrului Educației și Cercetării, Mihai Dimian, pe funcţia de consilier al ministrului pentru învățământul preuniversitar.

Profesorul Marin Popescu este recunoscut în regiunea de vest a țării pentru proiectele de susținere a calității învățământului preuniversitar, având o experiență de calibru, care îl recomandă pentru relația cu inspectoratele școlare județene și administrațiile locale, cu obiectivul declarat de a aduce claritate și obiectivitate în asistența pentru coordonarea instituțiilor școlare din preuniversitar.

Marin Popescu se declară onorat de această numire şi spune că speră ca, datorită experienței dobândite în munca cu școlile din vestul țării, să reușească să contribuie la atingerea rezultatelor pe care ministrul Educaţiei le urmărește: „Sunt prezent la minister pentru a facilita rezolvarea cât mai rapidă a urgențelor din școli și de la nivel de inspectorate.”

„Am încredere în energia, profesionalismul, experiența și onestitatea lui Marin Popescu, pe care mă bucur că am reușit să îl convingem să-și ia o răspundere în cadrul echipei de conducere a Ministerului Educației și Cercetării, alături de domnul ministru și de alți apropiați colaboratori din zona educației. Inspectoratele, directorii de școli și primarii din țară pot să se bazeze pe profesionalismul domniei sale și să îl considere de acum un aliat și un foarte bun expert al domeniului”, declară președintele PNL Timiș, deputatul Marilen Gabriel Pirtea.