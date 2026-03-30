Fostele hale de tramvai devin MultipleXity

Primăria Timişoara a semnat contractul de finanțare europeană cu ADR Vest pentru realizarea ansamblului MultipleXity. Cu 68 de milioane de lei din fonduri europene și 81 de milioane de lei de la bugetul local, Municipalitatea va transforma fostele hale de tramvai de pe bulevardul Take Ionescu într-un centru cultural dedicat artei, tehnologiei și experimentului.

„E un proiect foarte îndrăzneț și modern, care aduce tehnologia și arta împreună și care dă o nouă viață unui obiectiv de patrimoniu industrial foarte valoros pentru identitatea Timișoarei: fostele hale de tramvai, vechi de peste un secol. Suntem unul dintre puținele orașe din Europa care se vor putea mândri cu un astfel de hub cultural și tehnologic într-un spațiu industrial. E un magnet nu doar pentru turiști, ci și pentru creativii din toată lumea, care vor găsi aici un loc pentru creație și expunere”, declară primarul Dominic Fritz.

Prima componentă a investiției Municipalității se concentrează pe reabilitarea halei mari și realizarea spațiului imersiv, iar a doua componentă vizează clădirile adiacente și curtea exterioară. Prin acest proiect, Primăria Timișoara va crea un hub cultural, creativ și educațional, deschis comunității. Clădirile adiacente halei vor găzdui un spațiu de co-working pentru industriile creative, un bistro deschis publicului și spații dedicate artiștilor în rezidență, care vor beneficia de burse și vor produce conținut artistic integrat ulterior în spațiul imersiv. Sunt prevăzute șase unități de cazare pentru artiști, inclusiv o unitate adaptată persoanelor cu dizabilități.

Curtea exterioară, de circa 9.000 mp, va fi amenajată ca spațiu public activ, de întâlnire între cultură, patrimoniu și tehnologie. Conceptul proiectului pune accent pe valorificarea patrimoniului industrial și pe integrarea elementelor originale, precum vechile șine de tramvai, în amenajarea finală. Spațiul va putea găzdui concerte în aer liber, expoziții, proiecții pe fațade și evenimente culturale de mare capacitate. Proiectul respectă principiile New European Bauhaus, cu accent pe sustenabilitate, calitatea spațiului public, incluziune și accesibilitate, inovație și creativitate, respect pentru patrimoniu și identitate locală, precum și pe implicarea comunității.

Valoarea totală a investiției este de 148,8 milioane de lei (TVA inclus), din care 80,9 milioane de lei din bugetul local și 67,9 milioane de lei din fonduri europene. Finanțarea europeană este asigurată prin Programul Regional Vest 2021-2027. Proiectul va fi implementat în parteneriat cu Centrul de Proiecte al Municipiului Timișoara. Primăria Timișoara a demarat elaborarea documentației pentru achiziționarea lucrărilor de execuție. Odată începute, lucrările vor avea o durată estimată de 24 de luni.