Restricții de circulație pe bulevardul 16 Decembrie 1989

La solicitarea Aquatim SA, comisia de circulație din cadrul Primăriei Municipiului Timișoara a avizat restricționarea traficului rutier pe bulevardul 16 Decembrie 1989.
Restricţiile vor fi făcute etapizat, începând de luni, 9 februarie. Restricțiile, spun oficiali Municipalităţii, se impun în vederea realizării lucrărilor la rețelele de apă și canalizare.
Astfel, în perioada 9-16 februarie, circulația rutieră va fi restricționată în zona intersecției cu strada Alexandru Odobescu, iar în perioada 16 februarie -10 aprilie, traficul va fi restricționat pe tronsonul cuprins între strada Alexandru Odobescu și Piața Mocioni.
