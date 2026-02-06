Restricții de circulație pe bulevardul 16 Decembrie 1989

Publicat | Actualitate, Social | nu sunt comentarii | Scris de

La solicitarea Aquatim SA, comisia de circulație din cadrul Primăriei Municipiului Timișoara a avizat restricționarea traficului rutier pe bulevardul 16 Decembrie 1989.

 

Restricţiile vor fi făcute etapizat, începând de luni, 9 februarie. Restricțiile, spun oficiali Municipalităţii, se impun în vederea realizării lucrărilor la rețelele de apă și canalizare.

Astfel, în perioada 9-16 februarie, circulația rutieră va fi restricționată în zona intersecției cu strada Alexandru Odobescu, iar în perioada 16 februarie -10 aprilie, traficul va fi restricționat pe tronsonul cuprins între strada Alexandru Odobescu și Piața Mocioni.

 

 

 

Print Friendly, PDF & Email

Ştiri din aceeaşi categorie:

Restricții de circulație pe mai multe străzi din Timişoara Închideri și restricții de circulație Restricții de circulație, în Timişoara Restricții de circulație pe strada Dimitrie Gusti