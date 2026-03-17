Damaged Goods, expoziţie de grup

Galeria de artă contemporană Meta Spațiu din Timișoara prezintă expoziția de grup Damaged Goods, curatoriată de Mirela Stoeac-Vlăduți. Expoziția reunește artiști din România și din străinătate.

Vernisajul va avea loc joi, 19 martie, de la ora 19. Expoziția reunește artiști din România și din context internațional: Guadalupe Aldrete, Mathias Bar, Josépha Blanchet, Mirela Cerbu, Chiara Campanile, Cosmin Haiaș, Emilia Jagica, Eva Maria Schartmüller, Alex Mirutziu, Virgilius Moldovan, Adrian Oncu, Marina Oprea, Robert Reszner și Sorin Scurtulescu.

Titlul expoziției, explică organizatorii, provine din vocabularul comerțului capitalist, unde obiectele sunt evaluate, clasificate și eliminate atunci când nu mai corespund standardelor de utilitate sau perfecțiune: „În acest sistem economic, «bunurile deteriorate» desemnează produse considerate defecte, uzate sau compromise, scoase din circuitul valorii. Expoziția transferă această logică asupra corpului și a experienței umane, analizând modul în care capitalismul tratează corpul ca pe un bun: produs, instrument de muncă, suprafață de consum și reziduu atunci când nu mai corespunde cerințelor de performanță.”

În istoria artei, spune curatorul expoziţiei, Mirela Stoeac- Vlăduţi, „corpul a fost constant încărcat cu semnificații culturale și politice. Anatomia idealizată a sculpturii clasice sau reprezentările moralizatoare din iconografia creștină indică felul în care corpul a funcționat ca suport al normelor sociale. În capitalismul contemporan, această dimensiune simbolică este dublată de una economică directă. Corpul produce, se optimizează, se expune și este evaluat continuu în raport cu eficiența, productivitatea și dorința. În acest context, deteriorarea devine un indicator al limitelor impuse de aceste sisteme. Corpul obosit, abuzat, suprautilizat sau exclus din logica performanței apare ca un «bun defect», un corp care nu mai poate fi integrat fără fricțiune în economia productivității.”

Expoziția Damaged Goods propune o altă perspectivă asupra acestor urme. Deteriorarea apare ca rezultat al contactului, al presiunii și al timpului. Corpurile prezentate în lucrări rămân marcate de procesele care le-au traversat, iar aceste semne – cicatrici, fragilități, urme ale efortului — devin forme de memorie materială.

Prin lucrările artiștilor invitați, mai spun organizatorii, expoziția investighează corpul ca spațiu de negociere între sistemele economice și experiența trăită. Corpul apare simultan ca produs, instrument și surplus, un teritoriu în care uzul, rezistența și memoria rămân vizibile.