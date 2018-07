Filmul „3/4”, câștigătorul trofeului Ceau, Cinema!

Filmul bulgar 3/4, realizat de regizorul Ilian Metev, a fost desemnat câștigătorul premiului „Răzvan Georgescu” pentru cel mai bun film din competiție, la festivalul Ceau, Cinema!.

Juriul, format din actrița Alina Grigore, criticul de film Ileana Bîrsan și regizorul Florin Iepan a decis ca trofeul Ceau, Cinema! „Răzvan Georgescu” să meargă la filmul 3/4, debutul în ficțiune al regizorului bulgar Ilian Metev, anunţă organizatorii. Premiul este în valoare de 1.500 de euro și este acordat de către organizatorii festivalului.

Juriul și-a motivat alegerea prin „curajul și credibilitatea cu care regizorul împreună cu actorii ne fac martorii descompunerii unei relații dintre un tată și copiii săi, a desprinderii fiecăruia dintre ei de familie și fac din absența mamei o prezență subtilă, dar definitorie, și o sursă de emoție, fără a cădea vreo clipă în sentimentalism”.

Premiul Publicului, în valoare de 500 de euro, a fost împărțit de două filme, aflate la egalitate în preferințele spectatorilor: Căderea, al regizoarei ucrainene Marina Stepanska, și Comic Sans, al regizorului croat Nevio Marasovic.

Căderea a fost desemnat și câștigătorul Trofeului Vitas România, pentru film independent sau de debut, în valoare de 1.000 de euro.

Un premiu onorific din partea festivalului a primit și cunoscutul cineast Andrei Ujică, invitatul special al ediției din acest an. Andrei Ujică a susținut un masterclass extrem de apreciat și a participat la discuții cu publicul după fiecare din cele trei proiecții din retrospectiva care i-a fost dedicată: Videograme dintr-o revoluție, Autobiografia lui Nicolae Ceaușescu și Out of the Present, acesta din urmă fiind proiectat în aer liber, la Grădina de Vară „Capitol”, la gala de închidere.

Un foarte mare interes, declară, în numele echipei Ceau, Cinema!, Nicoleta Ciocov, au stârnit și celelalte două proiecții de la Grădina de Vară „Capitol”: comedia Povestea unui pierde-vară, prezentat la gala de deschidere, în prezența regizorului Paul Negoescu și a directorului de imagine Ana Drăghici, și documentarul Procesul, în prezența realizatorilor Claudiu Mitcu și Ileana Bîrsan, a protagonistului Mihai Moldoveanu și a avocatei Alina Cojocaru, care au discutat cu publicul mai mult de o oră.

De succes la public au avut parte şi cele șase filme din competiție: filmul sârbesc Afterparty, proiectat în prezența unei părți a echipei, W.R. Misterele organismului, de Dušan Makavejev, Vinovatul, de Gustav Möller, şi documentarele Dacii liberi, de Monica Lăzurean-Gorgan și Andrei Gorgan, Chipuri, locuri, de Agnès Varda și JR, și Comisia de recrutare, cu participarea regizoarei Tatiana Chistova.

Momente speciale, mai spune Nicoleta Ciocov, au fost proiecția omagială a documentarului Testimonial și a unui interviu video inedit, dedicată regretatului regizor Răzvan Georgescu, focusul Florin Iepan, precum și proiecția aniversară cu Reconstituirea, care a avit loc la Gottlob, în prezența lui Emil Mateiaș, martorul întâmplării care a inspirat nuvela lui Horia Pătrașcu după care Lucian Pintilie și-a realizat capodopera.

Ajuns la cea de a cincea ediţie, festivalul Ceau, Cinema! a avut loc între 19 și 22 iulie, la Timișoara și Gottlob, și a adunat peste 3.000 de spectatori.

Ceau, Cinema! este un festival dedicat filmului european, organizat de Asociaţia Marele Ecran şi Asociaţia Pelicula Culturală. Proiectul este organizat cu sprijinul Centrului Naţional al Cinematografiei şi al Consiliului Judeţean Timiş, fiind realizat de voluntari, cu susţinerea mai multor companii private şi a unor instituţii: Institutul Francez din Timişoara, Teatrul Maghiar de Stat din Timişoara, Teatrul Naţional din Timişoara, Direcţia Judeţeană de Cultură Timiş, Filarmonica Banatul, Teatrul Auăleu, Documentor, Institutul Polonez din Bucureşti, Primăria Gottlob.