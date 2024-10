Expoziţia „Aufarbeitung. RDG în cultura memoriei”ajunge la Timişoara

Memorialul Revoluţiei din Timişoara va găzdui expoziţia foto Aufarbeitung. RDG în cultura memoriei. Evenimentul este organizat de Consulatul Germaniei la Timișoara, Memorialul Revoluției din 1989, Centrul Cultural German și Institutul pentru Relații Externe.

Expoziţia Fundaţiei Federale pentru Reevaluarea Dictaturii Partidului Unității Socialiste din Germania, intitulată Aufarbeitung. RDG în cultura memoriei, vorbeşte despre gestionarea istoriei dictaturii Partidului Unității Socialiste din Germania şi a divizării Germaniei după sfârşitul RDG. Celor 20 de panouri foto aduse din Germania şi care care vor fi traduse în limba română li se adaugă alte zece, realizate de IICCMER, despre cultura memoriei şi asumarea trecutului comunist în România.

Vernisajul va avea loc în 9 noiembrie, de la ora 17, la Memorialul Revoluției (de pe str. Oituz, nr. 2 B). Expoziția va putea fi, însă, vizitată încă din 28 octombrie și rămâne deschisă până în 17 noiembrie, în următorul interval orar: de luni până vineri, între orele 8-17, iar sâmbăta şi duminica, de la 10 la 18.

Pentru a activa expoziția și a o face cât mai accesibilă pentru un public divers, Institutul pentru Relații Externe anunţă că va organiza, în colaborare cu Centrul Cultural German, o serie de evenimente culturale, menite să ofere mai mult context acestei perioade întunecate din istoria recentă.

Astfel, în 3 noiembrie, de la ora 11, va avea loc un tur gratuit în limba engleză intitulat Romanian and Ukrainian Revolutions : symbols of the fight for freedom, cu ocazia căruia ghidul de origine ucraineană Lyudmyla Ganzha va vorbi despre monumentele și operele de artă din spațiul public din România și Ucraina care comemorează revoluțiile recente și eroii lor.

În cadrul vernisajului din 9 noiembrie va avea loc o prelegere și o discuție cu publicul alături de dr. Rodica Binder, jurnalistă și scriitoare de origine română, despre diviziunea dintre Est și Vest și rezultatele ei în politica actuală.

În 10 noiembrie de la ora 20, la Cinema Victoria va fi proiectată comedia despre perioada imediat de după căderea Zidului Berlinului intitulată Good Bye, Lenin! (2003), iar în 16 noiembrie, tot de la ora 20, la aceiași locație va fi difuzat mult premiatul thriller politic Das Leben der Anderen (2006), a cărui acțiune tenebroasă se petrece în perioada RDG.

Proiectul a fost realizat de Ambasada Germaniei la Bucureşti împreună cu IICCMER şi Fundaţia Federală pentru Reevaluarea Dictaturii SED. Expoziţia este dedicată comemorării, anul acesta, a 35 de ani de la căderrea Zidului Berlinului, la 9 noiembrie 1989, şi de la Revoluţia din România. Expoziţia itinerantă a fost prezentată până acum la Bucureşti, Braşov, Sibiu, Craiova, Cluj-Napoca şi va ajunge în total în zece orașe din țară.

La Timișoara, expoziția face parte din programul comemorativ 35 de ani de la Revoluția anticomunistă din Decembrie 1989, organizat sub egida Primăriei Municipiului Timișoara.