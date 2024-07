Dominic Fritz: „Mi-au făcut și mie un dosărel”

Agenția Națională de Integritate consideră că în noiembrie 2020 primarul Timişoarei, Dominic Fritz, s-a aflat în conflict de interese. Dominic Fritz respinge acuzaţiile, catalogându-le drept absurde şi neacoperite, şi anunţă că va ataca raportul ANI în instanţă.

„Persoana evaluată a contractat un împrumut în campania electorală de la o persoană fizică. Ulterior, în perioada exercitării mandatului de primar, în luna noiembrie 2020, a întocmit un act administrativ în folosul societății reprezentată de persoana fizică, încălcând regimul juridic al conflictelor de interese”, transmite Agenția Națională de Integritate într-un comunicat şi și propune să îi înceteze mandatul.

„Mi-au făcut și mie un dosărel”, spune primarul Timişoarei, Dominic Fritz. Acesta subliniază că tot demersul este absurd și complet neacoperit de fapte şi că va ataca în instanță „toată bizareria menită să mi se lipească și mie o etichetă de pătat politic”.

„E ca la Radio Erevan: ei spun că am participat la elaborarea unui PUZ pentru un beneficiar care mi-a împrumutat bani – doar că nu am participat, nu a fost beneficiar și nu mi-a împrumutat mie bani. Un arhitect a elaborat documentația tehnică pentru PUZ-ul unui client. Acel PUZ a trecut toate etapele înainte să ajung eu primar, cu tot cu semnătura predecesorului meu. Când am preluat mandatul, lipsea doar votul din Consiliul Local. Ca să nu intre o documentație semnată de fostul primar în noul consiliu, m-au rugat colegii, în primele zile de mandat, să semnez încă o dată referatul de aprobare care trimite documentația, fără să fie schimbată o virgula, în Consiliul Local. Arhitectul, care nu este beneficiarul PUZ-ului, cum susține ANI, ci doar l-a elaborat pentru un client, fără să beneficieze în vreun fel de votarea sau ne-votarea lui, este și consilier local USR. A împrumutat campania de primar din 2020 cu 25.000 de lei, sumă din care eu personal nu am văzut niciun leu și care au fost restituiți în momentul în care AEP a returnat banii de campanie (așa se finanțează campaniile electorale în România). Asta este povestea pe scurt. O să auziți multe atacuri în următoarele zile”, declară Dominic Fritz.

Primarul Timiţoarei anunţă că va ataca raportul ANI în instanță: „Nu am niciun dubiu că voi primi dreptate. O să-mi apăr onoarea și integritatea indiferent cui i s-a pus pata pe mine.”