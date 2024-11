Zeci de ONG-uri le cer partidelor politice să se poziționeze împotriva candidatului Călin Georgescu

Printr-o scrisoare deschisă adresată partidelor politice, câteva zeci de ONG-uri le solicită să se poziționeze fără echivoc împotriva candidatului Călin Georgescu, pe care îl numesc un pericol real pentru statul de drept, pentru democrație și pentru libertate în România. Printre semnatari se numără Grupul pentru Dialog Social, Societatea Timișoara și Freedome House.

„În urma votului de la turul I al alegerilor prezidențiale, românii au decis să trimită în turul doi al alegerilor pentru Președintele României doi candidați – Călin Georgescu și Elena Lasconi. Respectăm votul cetățenilor care l-au ales pe candidatul Călin Georgescu. În același timp, informații apărute în spațiul public arată că acesta este un pericol real pentru democrație, drepturi și libertăți în România. Prin afirmațiile sale, Călin Georgescu contestă drepturi câștigate cu greu în ultimii 35 de ani, fiind o amenințare directă pentru cetățeni, instituții și orientarea europeană a României. De asemenea, sprijinul fățiș exprimat de Călin Georgescu pentru Rusia și Vladimir Putin reprezintă o amenințare la adresa siguranței naționale, într-un context geopolitic marcat de războiul declanșat de Rusia împotriva Ucrainei, cel mai grav conflict armat din Europa după al doilea război mondial”, se arată în scrisoare deschisă.

Semnatarii enumeră câteva dintre opiniile exprimate de Călin Georgescu, considerate un pericol major pentru democrație și statul român. Le redăpm integral, în rândurile ce urmează:

„Călin Georgescu se împotrivește proiectului european al României, asupra căruia există un consens național și care este menționat în Constituția României. În plus, Călin Georgescu a declarat recent că ar abandona NATO, dacă ar deveni președinte.

În repetate rânduri, Călin Georgescu a lăudat persoane vinovate de crime, precum Corneliu Zelea Codreanu și Ion Antonescu, ceea ce indică deschiderea pentru folosirea violenței în politică și pentru marginalizarea unor minorități etnice.

Totodată, candidatul își exprimă deschiderea și admirația pentru regimuri autoritare și dictatoriale, în primul rând cel al lui Vladimir Putin în Rusia.

Călin Georgescu neagă descoperiri din diverse ramuri ale științei – medicină, fizică, matematică, astrofizică – în favoarea unor explicații mistico-religioase. Subminarea încrederii în știință, mai ales în medicină, reprezintă o amenințare gravă la adresa sănătății publice.

Candidatul neagă egalitatea în drepturi și desconsideră femeile, pentru care rezervă un rol matern sau de sprijin, în timp ce oferă doar bărbaților roluri de conducere în societate.

În același timp, dl. Georgescu exclude din societate, prin discursul său, diferite grupuri sociale, cum ar fi comunitatea LGBT, romii, evreii.

În plan economic, dl.Georgescu propune un program utopic, manipulator și populist, ca răspuns la așteptările electoratului român.”

Pentru toate aceste motive, semnatarii scrisorii deschise consider că acesta este un pericol real pentru statul de drept, pentru democrație și pentru libertate în România: „Credem că întreaga sa campanie electorală este bazată pe manipulare și răspuns populist la așteptările cetățenilor și pe exploatarea nemulțumirilor legitime ale alegătorilor față de actuala clasă politică”.

Reprezentanții ONG-urilor semnatare solicită tuturor partidelor politice din România să se poziționeze ferm, public, împotriva lui Călin Georgescu și pentru susținerea contracandidatei acestuia, Elena Lasconi: „Solicitarea noastră nu reprezintă un sprijin necondiționat pentru Elena Lasconi. Ne arătăm convingerea că Elena Lasconi va avea înțelepciunea, rațiunea și modestia de a înțelege situația unică în care se află. Va înțelege că această susținere publică este pentru un set de valori comune și nu pentru partidul care o propune. Din postura de președinte, va acționa nu ca reprezentantă a unui partid, ci ca un catalizator al reparării lipsei de încredere care macină astăzi societatea românească”.

Organizațiile semnatare ale scrisorii deschise anunță că vor continua să amendeze derapajele liderilor politici.

Semnatari sunt: CeRe: Centrul de Resurse pentru participare publică, Asociația Civica, Centrul de Resurse Juridice, Centrul European pentru Educație și Cercetare Juridică, Asociația Rădăuțiul Civic, ActiveWatch, Miliția Spirituală, Asociatia MozaiQ LGBT, Asociația Respiro Human Rights Research Centre, Fundația pentru Dezvoltarea Societății Civile, Centrul pentru Inovare Publică, FONSS- Federația Organizațiilor Neguvernamentale pentru Servicii Sociale – 46 ONG membre, Centrul Filia, Asociația ANAIS, Centrul pentru Politici Durabile Ecopolis, Centrul pentru Studiul Democrației, Romanian Youth Movement for Democracy, Fundația Estuar, Asociația Pe Stop, Asociația Feminism România, Fundatia Terra Mileniul III, Centrul Român de Politici Europene, Asociația Transcena, Aociația Grado, Dăruiește Viață, Asociația Română Anti-SIDA, Asociația Partener pentru Tine, Asociatia LOGS – Grup de Inițiative Sociale, Fundația Parada, Asociatia Unic, Fundația Corona Iași, Asociatia Ecovas, Asociatia Romanian Women’s Lobby, Asociația Femeile se Implică, Fundația Centrul de Mediere si Securitate Comunitară, Asociația ImagIS, Fundația Romanian Angel Appeal, Fundația Tineri pentru Tineri, Centrul Parteneriat pentru Egalitate, Roma Education Fund, Asociația A.R.T. Fusion, Asociația Bankwatch România, Asociația Centrul pentru Legislație Nonprofit, Asociația SEVA Suceava, Fundația Agenția Împreună, Asociatia Orientat, Asociația E-Romnja (Asociația pentru Promovarea Drepturilor Femeilor Rome), Grupul Dizabil.EU, Grupul de inițiativă „Măgura Civică”, Grupul de Inițiativă Civică I.O.R. Titan, Grupul de Inițiativă Civică Kiseleff, Asociația True Health, Asociația Accept, ECPI- Centrul Euroregional pentru Inițiative Publice, Asociația euRespect, Asociația Societatea Organizată Sustenabil SOS, Asociația Oameni în prim plan, Federația Consiliul Național al Dizabilității din România, Asociația Real Sports, Asociația Artipic, Asociația “Eu, tu și ei”, Queer Sisterhood Cluj- Hilltop Org, Asociația Vulgar, Grupul de Inițiativă Comunitară Loud Iași, Asociația Identity.Education, Asociația Platforma Civică Aresel, Asociația pentru Relații Comunitare, Fundația Regală Margareta a României, Fundația Comunitară din Odorheiu Secuiesc, Fundația Comunitară Țara Făgărașului, Fundația Comunitară Brașov, Institutul de Cercetare Făgăraș, Mediawise Society, Asociația Transilvania Transparentă/Átlátszó Erdély, Rețeaua pentru Prevenirea și Combaterea Violenței Împotriva Femeilor (Rețeaua VIF), 25 de organizații membre, Coaliția pentru Egalitate de Gen, 15 organizații membre, Fundația Comunitară București, Floreasca Civică, Asociația IOTA, Asociația Culturală Gabriela Ionescu și Slavomir Popovici, Asociația Super Festival, sociația HORPAZ Atitudine Civică, Federația Consiliul Tineretului din România, Asociația Educația Te Salvează, Asociația de Ecoturism din România, Asociatia Inovatrium, Asociația Amural, Asociația Club Sportiv Logic 64 Brașov, Asociația Colors, Asociația Rise AUT, Asociația Sexul vs Barza, Asociația [H] Brașov, Asociația TransCore, Asociația Creionam Viitorul, Asociația Bucovina Curată, Forum Apulum, Asociația Right, AnA – Societatea de Analize Feministe, Asociația Mod of Life, Fundația Comunitară Mureș, Asociatia Suryam, Fundația Buckner, Grupul de Inițiativă Civică – Pentru locuri de joacă și spații verzi în Grozăvești, Asociația Femeilor Românce din Italia, Fundația Freedom House, România, Grupul pentru Dialog Social, Asociația Sprijinirea Integrării Sociale, Societatea Timișoara, Asociația pentru Tehnologie și Internet, Centrul de Integrare pentru Migranți Brașov, Asociația New Data Academy, Grupul de inițiativă civică Eliberează-ți Aripile, Fundația ICAR, Asociația pentru Integrare socială și Protecția Mediului Feedback Brașov, Asociația Clubul de ciclism și ecologie IasiBike Iași, Asociația pastel și Asociația Mai Bine.