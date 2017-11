Zeci de liceeni timișoreni, pregătiți să lupte împotriva corupției, în cadrul Şcolii de Anticorupţie iniţiată de Universitatea de Vest

Timp de mai bine de trei săptămâni, 52 de elevi din cinci licee timișorene au participat la ateliere și seminare interactive pe tema luptei împotriva corupției. Desfășurat în perioada 20 octombrie – 13 noiembrie, proiectul Școala de Anticorupție a urmărit să creeze un cadru educativ informal, în care liceeni să deprindă și să aplice noțiuni din educația civică, speța anticorupție.

Implementat de Asociația Studenților de la Facultatea de Științe Politice, Filosofie și Științe ale Comunicării, din cadrul Universităţii de Vest din Timişoara, proiectul a reunit elevi dornici de schimbare de la cinci licee timișorene: Colegiul Național Bănățean, Liceul Pedagogic „Carmen Sylva”, Liceul „Nikolaus Lenau”, Liceul „William Shakespeare” și Liceul „Vlad Țepeș”.

Pe parcusrul derulării proiectului, elevii au intrat în contact cu o serie de experți din diferite domenii de activitate, de la profesori universitari și jurnaliști, până la procurori DNA și magistrați.

În prima parte a proiectului, și-au însușit o serie de informații teoretice cu privire la conceptul de corupției. Astfel, în cadrul seminarului coordonat de lect. univ. dr. Lucian Vasile Szabo au descoperit unelte de colectare și analizare a știrilor și informațiilor prin intermediul unor exerciții interactive.

Cel de-al doilea atelier al Școlii de Anticorupţie a avut loc la Tribunalul Timiș și a adus în prim-plan diferite perspective ale luptei anticorupție. Jurnalistul Bogdan Marta, avocatul Ionuț Pașca, magistratul Monica Bădescu și procurorul DNA Codrin Gavra au analizat exemple concrete de cazuri de corupție și au prezentat o imagine de ansamblu a procesului juridic aferent.

Împreună cu lect. univ. dr. Oana Barbu elevii și-au însușit abilități practice din categoria publicității sociale, abilități ce le-au servit la construcția unuia dintre produsele finale ale proiectului – realizarea unui spot video de conștientizare.

Dana Țurcan, coordonatoarea proiectului, a evidențiat necesitatea educației anticorupție pentru dezvoltarea la nivel de societate: „Împreună cu elevii am învățat sa facem legătura între fenomenul corupției și starea societății, dar și a democrației. Putem să ne plângem mult și bine de starea proastă a lucrurilor. Doar dacă facem un pas pentru a le îmbunătăți, avem dreptul moral să criticam. Noi am făcut acest pas. Am avansat împreună cu absolvenții școlii încă o sută de metri în calea noastră de cetățeni activi.”

A doua parte a proiectului a pus accentul pe activități practice. O primă astfel de activitate a fost reprezentată de seria de ateliere dedicate cercetării sociologice. Sub îndrumarea prof. univ. dr. Robert Reisz, elevii au învățat cum pot construi chiar ei instrumente de detectare a corupției, pentru ca apoi să caute soluții pornind de la informațiile adunate.

După redactarea și aplicarea chestionarului, liceeni au continuat prin construirea unor baze de date pornind de la răspunsurile primite, pentru ca la final să poată interpreta statistic datele și să tragă concluzii cu privire la percepția corupției în interiorul liceelor timișorene.

Prof. univ. dr. Robert Reisz a vorbit despre metodele de cercetare folosite de elevi: „S-a investigat experiența mediată și directă legată de acte de corupție specifice educației și acceptabilitatea lor. Sondajul de opinie efectuat a avut loc cu intervievare prin operatori, eșantionare cluster, multistadială cu selecție a școlii și a clasei. Volumul eșantionului a fost de 535 de cazuri, ceea ce duce la o marjă de eroare 4% la un nivel de încredere de 95%.”

Ultima activitate din cadrul proiectului a necesitat creativitate și ingeniozitate din partea elevilor. Sub îndrumarea unor specialiști, aceștia au realizat un spot video educativ ce are drept scop creșterea gradului de conștientizare al efectelor negative ale corupției. Folosindu-se de cunoștințele dobândite de-a lungul atelierelor precedente, elevii au venit cu propriul mesaj prin care să atragă atenția asupra consecințelor asupra societății la nivel larg a cazurilor singulare de corupție.

Lecțiile învățate în cadrul proiectului au avut un dublu scop: pe de o parte adoptarea unor modele de bune practici anticorupție și pe de altă parte educarea elevilor în vederea identificării cazurilor de corupție. Absolvenții Școlii de Anticorupție vor putea nu doar să recunoască corupția, dar și să participe în mod activ la acțiuni de prevenire.

„Capacitarea tinerilor în vederea luptei anticorupție reprezintă un motor important al dezvoltării sociale și poate fi resursa pe baza căreia să pornească dezbaterile viitoare din această speță legislativă și juridică”, a declarat Bogdan Michițele, vice-președintele Asociației Studenților de la Facultatea de Științe Politice, Filosofie și Științe ale Comunicării.