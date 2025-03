Teodor Baconschi: „Toate experimentele menite să aducă raiul pe pământ ne-au adus iadul”

Occidentul debusolat este titlul unui volum publicat recent în România, de editura Spandugino, al eseistului şi jurnalistului francez Jean Loup Bonnamy.

Chiar se poate vorbi azi despre o debusolare a Occidentului?, l-am întrebat pe diplomatul Teodor Baconschi, traducătorul acestei cărţi. L-am invitat la un dialog despre doi dintre inamicii identităţii şi, prin extensie, ai democraţiei europene: imigraţia necontrolată şi cultura woke, despre modul în care s-ar putea pune capăt războiului cultural şi deconstrucţiei identitare a Occidentului, dar şi despre modul în care poate fi păstrată democraţia într-un Occident prins între extreme.

CV Teodor Baconschi

Carieră

Este specialist în antropologie religioasă și istorie comparată a religiilor. După un doctorat în antropologie religioasă şi istorie comparată a religiilor la Universitatea Paris-Sorbonne (Paris IV, 1994, susţinut cu Magna cum laude), a urmat studii post-doctorale la New Europe College (Bucureşti, 1996).

1995-1997 – director al Editurii Anastasia.

1997 – redactor-şef în TVR, emisiunea „Viaţa spirituală”.

1997-2000 – ambasador al României la Sfântul Scaun, mandat în care s-a remarcat, printre altele, prin realizarea vizitei Papei Ioan Paul al II lea în România (1999).

2001-2002 – director general în Ministerul Afacerilor Externe.

2002 -2004 – ambasador al României în Republica Portugheză.

2004 -2006 – secretar de stat în MAE, pentru afaceri globale.

2006 -2007 – consilier prezidenţial.

2007 -2009 – ambasador al României în Republica Franceză şi Principatul de Monaco.

2009 -2012 – ministru al Afacerilor Externe, funcţie din care a contribuit la dezvoltarea Parteneriatului strategic româno francez și la semnarea, la Washington, a Acordului interguvernamental privind scutul antirachetă (2011).

Din 2012 – ambasador în Centrala Ministerului Afacerilor Externe.

Distincţii

A fost distins cu Marea Cruce a Ordinului Pius IX (Vatican), Ordinul Sfintei Agatha (San Marino), Comandor Stella della solidarieta italiana, Cavaler al Ordinului de Merit (Portugalia), Comandor al Legiunii de Onoare (Franţa), Cavaler al Ordinului Serviciu Credincios (România).

Publicaţii

Le rire des Pères. Essai sur le rire dans la patristique grecque, Desclée de Brouwer, Paris, 1996 (Râsul Patriarhilor, Anastasia, 1996, şi Humanitas, 2008); Iacob şi îngerul, Anastasia, 1996; Ispita Binelui. Eseuri despre urbanitatea credinţei, Anastasia, 1997; Turn înclinat. Fragmente de arheologie profetică, Curtea Veche, 1999; Roma caput mundi (împreună cu Horia Bernea), Humanitas, 2000; Pe ce lume trăim, Editura Pro, 2004; Insula Cetăţii. Jurnal parizian, Curtea Veche, 2005; Despre necunoscut, Humanitas, 2007; 111 incursiuni în Cotidianul românesc, Curtea Veche, 2009; Bisericile de lemn din Maramureş (album UNESCO), 2010; Creştinism şi democraţie, Curtea Veche, 2011; Legătura de chei. Mărturii diplomatice (în dialog cu Armand Goşu), Curtea Veche, 2013, şi Spandugino, 2024; Facebook. „Fabrica de narcisism”, Humanitas, 2015; Anatomia ratării. Tipuri şi tare din România postcomunistă, în dialog cu Dan-Liviu Boeriu, Humanitas, 2016; Cetatea sub asediu. Însemnări despre credinţă, raţiune şi terorism (Editura Doxologia, 2017); Fascinaţia tradiţiei. Studii patristice şi de istorie a religiilor, Editura Lumea, 2017, Mic almanah al marilor oameni (pe care i-am cunoscut), Polirom, 2018; 35 de lămuriri în compania lui Laurenţiu-Ciprian Tudor, Polirom, 2019, Averea bunei educaţii, Univers, 2019; Efectul de lupă. Câteva priviri asupra lumii contemporane, Polirom, 2021; Scrieri 1. Puterea schismei. Turn înclinat, Spandugino, 2021; Scrieri 2. Iacob şi îngerul. Ispita binelui, Spandugino, 2021; Scrieri 3, Facebook & Mic almanah al oamenilor mari (pe care i-am cunoscut) & Insula cetăţii & Despre necunoscut , Spandugino, 2022; Scrieri 4. Darul desăvârşit & Cetatea sub asediu & Pe ce lume trăim, Spandugino, 2022; Sicut in caelo et in Terra. Studii de antropologie a religiei, Spandugino, 2023;

(Surse CV: Humanitas şi Spandugino)