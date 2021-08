Zece avanpremiere, proiectate la Central European Film Festival Timișoara

Festivalul de Film Central European Timișoara anunță, pentru cea de a cincea ediţie, zece avanpremiere în jurul temei Noua realitate.

După o pauză de un an pentru secțiunea competițională, Festivalul de Film Central European Timișoara (CEFFTM) anunţă că revine, din această ediţie, la formula originală, cu următoarele categorii: „Competiție” (filme din ultimii doi ani, central-europene, sud-est europene sau coproducții, premiate la diverse festivaluri, reprezentative pentru țările din care provin, „Panorama”, „Filme studențești”, „Filme documentare”, „Filme pentru copii” plus „Focus Norvegia”.

Filmele din competiție vor fi proiectate în Aula Magna a Universității de Vest, iar cele din secţiunea „Panorama” vor putea fi vizionate la Grădina de Vară Capitol. În completarea acestora vin scurtmetrajele studențești și documentarele, de văzut la garnizoana din Piața Libertății.

„Povești palpitante despre vremuri asemănătoare cu cele pe care le trăim acum, de dragoste sau despre situații limită vor menține vie pasiunea pentru film și vă vor face să reveniți în fiecare zi, la Aula Magna, în căutarea câștigătorului trofeului CEFFTM2021, transmite organizatorul evenimentului.

Festivalul se va desfăşura după următorul program:

Joi, 2 septembrie, ora 17: Mere/ Apples/ Mila (Grecia-Polonia-Slovenia, 2020, în regia lui Christos Nikou). O tragicomedie despre noi începuturi, Mere reprezintă debutul regizoral al lui Christos Nikou (fost colaborator al lui Yorgos Lanthimos) și este o poveste emoționantă despre o epidemie din Grecia care provoacă pierderea memoriei.

Joi, 2 septembrie, ora 18.30: Din câte știu/ As Far As I Know/ Legjobb tudomásom szerint (Ungaria, 2020, în regia Nándor Lörincz şi Bálint Nagy. Un film inspirat din fapte reale, despre cum viața de cuplu poate fi dată peste cap de un eveniment dramatic. Se evidențiază și prin antiteza imagini în culori puternice, intense și caracterul degradant al personajelor.

Vineri, 3 septembrie, ora 17: Privește către cer / What Do We See When We Look at the Sky? / Ras vkhedavt, rodesac cas vukurebt? (Germania-Georgia, 2021, în regia lui Aleksandre Koberidze). O poveste de dragoste creionată de regizorul Aleksandre Koberidze într-un stil care ne duce cu gândul la basm, mai ales prin atmosfera creată în jurul vechiului oraș Kutaisi. Un film amuzant care iubește câinii, copiii, fotbalul, înghețata, muzica, un film de care sigur o să vă îndrăgostiți.

Vineri, 3 septembrie, ora 19: Rondul de noapte (România, 2021, în regia lui Iosif Demian). Filmul surprinde o ultimă repetiție dinaintea premierei unui spectacol care se întinde până foarte târziu în noapte. Un detaliu aparent neimportant tulbură euforia reușitei. Forțați de împrejurări personajele părăsesc clădirea teatrului, ies în stradă purtând costumația lor din spectacol. Cum se vor descurca în necunoscutul nopții?

Sâmbătă, 4 septembrie, ora 17: Lecții de persană/ Persian Lessons (Rusia-Germania-Belarus, 2020, în regia lui Vadim Perelman). Un tânăr evreu din Belgia este arestat de trupele SS şi trimis într-un lagăr din Germania. Bărbatul evită execuţia ca prin minune: îi minte pe gardieni că nu e evreu, ci iranian. Cum nu știe o boabă de persană, acesta va trebui să inventeze mai multe cuvinte.

Sâmbătă, 4 septembrie, ora 18.30: Gipsy Queen (Germania-Austria, 2019, în regia lui Hüseyin Tabak). Mama singură a doi copii lucrează împreună cu antrenorul și proprietarul unui club de box falimentar pentru a-și întreține familia. Pentru rolul interpretat, Alina Şerban a fost distinsă cu Premiul German pentru Actorie (Deutscher Filmpreis). Proiecția va fi urmată de Q&A cu actorii Alina Șerban și Sorin Mihai.

Juriul care va decide câștigătorul secțiunii competiționale este format din producătorul de film Laszlo Kantor, criticul de film Mihai Fulger şi actrița Ana Covalciuc.

Secțiunea „Panorama” îmbogățește șirul de avanpremiere de la CEFFTM2021 și anunţă că va purta publicul într-o călătorie seducătoare prin filme de care să îşi amintească mult timp, cum ar fi Un triomphe/Succes la public (Franța, 2020), Nowhere Special/Un loc ca oricare altul (Anglia-Italia-România, 2020). Două producții românești din 2021 vin să întărească puterea de seducție a selecției din acest an: Lebensdorf (în regia luiValentin Hotea) și Complet necunoscuți (în regia lui Octavian Strunilă).

Intrarea la evenimente este gratuită. Rezervări se pot face la https://cefftm.ro/rbcff, iar bilete cu valoare zero se găsesc pe eventbook și iabilet.ro.

Central European Film Festival Timișoara este un proiect cultural cuprins în programul cultural prioritar general al Centrului de Proiecte al Municipiului Timișoara, realizat cu sprijinul Primăriei Municipiului Timișoara și al Consiliului Local Timișoara, susținut de Centrul Național al Cinematografiei, Uniunea Cineaștilor din România și JTI.