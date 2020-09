Începe săptămâna Central European Film Festival Timișoara

Patru zile, patru spații diferite, un cine-concert, șase filme, două lansări de carte și un calup de filme scurte realizate de studenții de la UNATC, se intersectează în tema “Utopii”, la Central European Film Festival Timișoara.

În contextul în care Galway este în acest an Capitală Europeană a Culturii, organizatorii Central European Film Festival Timișoara au invitat Irlanda să le fie alături. Colaborarea Central European Film Festival Timișoara cu Ambasada Irlandei la București aduce la Timişoara două filme regizate de Ken Loach: The Wind that Shakes. The Barley/Mângâierea Vântului, sâmbătă, 26 august, de la ora 19.30, și Jimmy’s Hall/Salonul lui Jimmy, duminică, 27 august, aceeași oră, ambele proiectate la la Iulius Gardens-Family Plaza.

Secțiunea “Panorama” a festivalului include două filme românești: Urma, debutul în lungmetraj al lui Dorian Boguță, căștigător al Premiului Zilelor Filmului Românesc pentru Debut la TIFF 2020, și Malmkrog, recentul film al lui Cristi Puiu, premiat la ediția din acest an a Berlinalei. Celor două li se adaugă alte două coproducții: Gătește, copulează, omoară / Cook F**k Kill, cel mai interesant și ambițios film regizat de Mira Fornay, o satiră care explorează în mod provocator relațiile nesănătoase, și Domnul Jones/Mr. Jones, o dramă biografică, inspirată din fapte reale, cu un titlu dat de regizoarea Agnieszka Holland după personajul din romanul distopic semnat de George Orwell, Ferma animalelor. Ambele filme, anunţă organizatorii, se bucură de prezența unor oaspeți de seamă: regizorul Dorian Boguță și actrițele Irina Rădulescu și Marina Palii.

Scurtmetrajele studențești vor fi prezentate în curtea Faber, joi, 25 septembrie, ora 19.30. Ele vor intra în cursa pentru premiul “Radu Gabrea”. Acest premiu, spun organizatorii, vine ca o completare a faptului că în lunile septembrie și octombrie, Muzeul de Stat din München organizează o retrospectivă in memoriam a filmelor realizate de Radu Gabrea.

Tot la Faber, în 26 și 27 septembrie, de la ora 11.30, sunt programate lansări de carte informale: Noul cinema, două decenii și ceva, de Marian Sorin Rădulescu, un volum care adună secvențe despre o bună parte din filmele şi cineaştii care au circulat (cu succes, adunând premii după premii) prin festivaluri, gale, retrospective şi cinemateci (uneori şi în circuitul mainstream) din întreaga lume. Invitată este Adina Baya, lect. univ. dr. Facultatea de Ştiinţe Politice, Filosofie şi Ştiinţe ale Comunicării. Al doilea volum lansat este Adaptarea cinematografică a operelor literare. Aporii. Prejudecăți. Noi perspective, de Anda Ionaș. Invitați sunt Claudiu Arieșan, conf. univ. dr. la Colectivul de Filologie Clasică din cadrul Universității de Vest, și scriitorul şi realizatorul de filme documentare Lucian Ionică, conf. univ. dr. la Universitatea de Vest din Timişoara.

Programul complet al Central European Film Festival Timişoara, care se desfăşoară în perioada 23-27 septembrie, poate fi văzut la acest link: https://cefftm.ro/program/.

Accesul la evenimente este gratuit, dar se face prin completarea formularului de înscriere: shorturl.at/kuFSV.

Central European Film Festival Timișoara este realizat cu sprijinul Primăriei Timișoara, al Centrului Național al Cinematografiei și al Uniunii Cineaștilor din România.