Vladimir Tismăneanu: „Antisemitismul este expresia resentimentului, frustrării, anxietăţii”

Un punct comun în care extrema dreaptă şi extrema stângă se întâlnesc în zilele noastre este antisemitismul. O dovedeşte din plin războiul Israel-Hamas, care a succedat atacul şi masacrul pogromist comise asupra Israelului în 7 octombrie 2023.

Dar ce generează ura faţă de acest popor, ură care, în anii ’30-’40, în timpul nazismului, a atins cote apocaliptice? Pentru o cunoaştere a fenomenului în întregul lui şi pentru o înţelegere mai bună a ceea ce trăim azi, l-am invitat pe Vladimir Tismăneanu, profesor de ştiinţe politice la Universitatea Maryland, din SUA, să puncteze, succint, momente-cheie din istoria ultimei sute de ani a antisemitismului. Am vorbit despre atacurile antisemite din zilele noastre şi despre miza lor, despre islamo-fascism – sau radicalismul islamic –, dar şi despre antisemitismul de extremă stângă, comunist, postbelic, din URSS, din România şi alte state din blocul sovietic – pe care îl explică, alături de antisemitismul nazist, şi în cel mai recent volum al său, Aventura ideilor. Cum ne putem elibera din mrejele ideologiilor totalitare (Humanitas, 2024).

CV Vladimir Tismăneanu

Locuieşte la Washington şi este profesor de ştiinţe politice la Universitatea Maryland.

Este autorul a numeroase cărţi, între care Diavolul în istorie (Humanitas, 2013), Stalinism pentru eternitate (Humanitas, 2014), Cartea preşedinţilor (Humanitas, 2013), Lumea secretă a nomenclaturii (Humanitas, 2012), Teze şi antiteze la Washington (Curtea Veche, 2017) şi, în curs de apariţie, Aventura ideilor (Humanitas, 2024).

Este co-editor, împreună cu Dorin Dobrincu şi Cristian Vasile, al Raportului Final al Comisiei Prezidențiale pentru Analiza Dictaturii Comuniste din România (Humanitas, 2007). Co-editor, împreună cu Bogdan Cristian Iacob, al volumului Remembrance, History, and Justice. Coming to Terms with Traumatic Pasts in Democratic Societies (Central European University Press, 2015).

Este co-autor, împreună cu Mircea Mihăieș, al volumelor Vecinii lui Franz Kafka, Balul mascat, Încet, spre Europa, Schelete în dulap, Cortina de ceață şi O tranziție mai lungă decât veacul. România după Ceaușescu, co-autor, împreună cu Marius Stan, al volumelor Dosar Stalin. Genialissimul Generalissim (Curtea Veche Publishing, 2014, 2016), Dosar Lenin. Vraja nihilismului (Curtea Veche Publishing, 2016), şi co-autor, împreună cu Radu Stern, al volumului Comunism şi cultură (Curtea Veche Publishing, 2023).

A fost preşedinte şi coordonator al Comisiei prezidenţiale pentru Analiza Dictaturii Comuniste din România (2006).

A fost editor, între anii 1998 şi 2004, al trimestrialului East European Politics and Societies, în prezent fiind membru al Comitetului Editorial.

Este Doctor Honoris Causa al Universităţii de Vest, din Timişoara (2002) şi al Şcolii Naţionale de Studii Politice şi Administrative (2003).