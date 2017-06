Vladimir Tismăneanu lansează, la Timişoara, „Teze şi antiteze la Washington”

Noul volum al reputatului politolog Vladimir Tismăneanu, „Teze şi antiteze la Washington”, va fi lansat, peste câteva zile, la Timişoara.

Vladimir Tismăneanu îşi lansează la Timișoara cea mai recentă carte, Teze și antiteze la Washington, apărută recent la Curtea Veche Publishing. Evenimentul va avea loc vineri, 30 iunie, de la ora 18.30, la Librăria La două bufniţe. Alături de autor, vor vorbi Mircea Mihăieș și Marius Stan.

„În vremuri tot mai tulburi, cum sunt chiar cele de astăzi, Vladimir Tismăneanu continuă tradiția implicării civice a intelectualilor, militând pentru necesara limpezire a vieții publice româneşti, pentru moralitate, pentru adevăr, pentru renunțarea la permanenta confuzie a valorilor, la permanentul compromis”, anunţă reprezentanţii editurii Curtea Veche Publishing.

Noul volum, anunţă aceştia, ilustrează evoluţia politică a societăţii româneşti, autorul arătând, cu tenacitatea din care și-a făcut un modus operandi ca intelectual, că învăţăturile pe care le tragem din trecutul recent al României sunt esențiale, fiindcă numai așa putem dobândi o reprezentare clară și lucidă a ceea ce a însemnat eșecul utopiei comuniste.

Teze şi antiteze la Washington demonstrează că democraţia, mai ales în țările în care a fost multă vreme absentă, are o nevoie absolută de adevăr, acesta putând fi dobândit prin rememorarea trecutului și prin reflecția continuă asupra lecţiilor sale. Vladimir Tismăneanu menţine astfel vie flacăra libertăţii şi avertizează împotriva răului totalitar.

Mircea Mihăieş spune că orice carte a lui Vladimir Tismăneanu deschide noi răspântii ale cunoașterii și confirmă o vocație: aceea a binelui, a frumosului și a adevărului. „Volumul de față este ilustrarea strălucită a unui pariu existențial, moral și profesional, susținut de autor pe parcursul câtorva decenii de luptă neobosită cu scleroza politică, socială și ideologică. Caracterul polemic a multe dintre studii e dublat de o unică vocație a dialogului și a comunicării. Iată doar câteva dintre elementele ce conferă scriiturii elegante și profunde a lui Vladimir Tismăneanu caracterul de sărbătoare a spiritului și a intelectului”, mai spune Mircea Mihăieş.

Vladimir Tismăneanu este profesor de Ştiințe Politice la Universitatea Maryland. Este autorul a numeroase cărți, între care The Devil in History: Communism, Fascism, and Some Lessons of the Twentieth Century (University of California Press, 2012, trad. rom. Humanitas, 2013), Despre comunism. Destinul unei religii politice, Arheologia terorii, Irepetabilul trecut, Stalinism pentru eternitate. O istorie politică a comunismului românesc, Fantasmele salvării, Fantoma lui Gheorghiu‐Dej, Democrație şi memorie, Reinventarea politicului. Europa Răsăriteană de la Stalin la Havel.

Este co-editor, împreună cu Dorin Dobrincu şi Cristian Vasile, al Raportului Final al Comisiei Prezidențiale pentru Analiza Dictaturii Comuniste din România (Humanitas, 2007). Co-editor, împreună cu Bogdan Cristian Iacob, al volumului Remembrance, History, and Justice. Coming to Terms with Traumatic Pasts in Democratic Societies (Central European University Press, 2015). Co-autor, împreună cu Mircea Mihăieș, al volumelor Vecinii lui Franz Kafka, Balul mascat, Încet, spre Europa, Schelete în dulap, Cortina de ceață şi O tranziție mai lungă decât veacul. România după Ceaușescu. Co-autor, împreună cu Marius Stan, al volumelor Dosar Stalin. Genialissimul Generalissim (Curtea Veche Publishing, 2014, 2016) și Dosar Lenin. Vraja Nihilismului (Curtea Veche Publishing, 2016).

A fost editor, între anii 1998 şi 2004, al trimestrialului East European Politics and Societies, în prezent fiind membru al Comitetului Editorial.

În 2006 a fost președintele Comisiei Prezidențiale pentru Analiza Dictaturii Comuniste din România.