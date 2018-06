Un cuplu din Timişoara, acuzat că schingiuieşte şi ucide pisici adoptate: “Sunt niște monștri, niște psihopaţi

O timişorencă a scris pe pagina sa de socializare că a dat spre adopţie unui cuplu doi pui de pisică, iar după doar câteva zile animalele au fost găsite moarte: “Sunt niște monștri, niște psihopaţi!”. Poliţia a deschis dosar penal.

„În 12 iunie am dat în adopţie doi pui de pisică individului Lucian Lițoiu. Astăzi (13 iunie – n.r.) m-a blocat pe Facebook şi nu mi-a răspuns la telefon. Mi s-a părut foarte suspect şi acum, seara, m-am dus la el acasă. Când am intrat în apartament era el cu prietena lui, aşa am cunoscut-o şi pe individa aceasta, Nicoleta Borzan, care lucrează la Animax, în Iulius Mall!!! Motănelul alb cu portocaliu era lat, pe parchet, cu membrul anterior drept rupt, mucoase cianotice, lângă acesta zăcea un alt pisic alb cu portocaliu care ori era mort ori în agonie!!! Pe pisicuţa mea alb cu gri nu am văzut-o niciunde. Când i-am întrebat unde este, mi-a răspuns individa că doar una au primit, adică pe cea alb cu portocaliu. Evident că mi-am ieșit din fire şi urlând la ei, mi-au spus că a murit, inițial că au găsit-o moartă şi, ulterior, mi-au spus că a picat dulapul pe ei!!!! Au ținut-o dintr-o minciună în alta. Mi-au spus că au îngropat-o afară, ca să mi-o scoată ulterior moartă din bucătărie într-o pungă de gunoi!!!!! Ăștia sunt niște monștrii, niște psihopaţi!!!! (…) O pisică este moartă şi unul este acum internat în stare critică! Să repet că Nicoleta Borzan lucrează la Animax în Iulius Mall!!! În ce lume trăim?!!!! Am ataşat toate discuțiile cu individul Lucian Litoiul şi vă rog să distribuiţi masiv, să nu ajungă şi alte animăluțe victimele acestor nemernici! Am înțeles şi că frecventau des cafeneaua La Pisici, nu vreau să mă gândesc câte pisici au adoptat de acolo şi ce au făcut cu ele!!! În urma necropsiei a reieșit: hemoragie internă, hematom pe cord, ficat şi rinichi”, a scris, pe contul său de Facebook Sara Makki-Casavela, medic în Timişoara.

Aceasta spune că, după ce a postat povestea pe Facebook, care a înregistrat mii de distribuiri în câteva ore, a fost contactată de mai mulţi oameni care i-au spus că au le-au dat celor doi, spre adopţie, pisici şi nu au mai primit nici ei poze sau informaţii despre animale.

Mai multe asociaţii care se ocupă cu protecţia animalelor au venit în sprijinul Sarei şi au sfătuit-o să depună plângere la Poliţie.

Poliţiştii de la Secţia 4 din Timişoara l-au audiat deja pe Lucian Liţoiu, de 22 de ani, şi i-au deschis dosar penal, pentru schingiuirea sau uciderea animalelor. Acesta le-a declarat că ar fi căzut un dulap pe pisici…

A fost, de asemenea, sesizată şi firma Animax, unde lucrează iubita lui Lucian Liţoiu, care au concediat-o pe tânără. “În primul rând dorim să vă mulţumim pentru că ne-aţi atras atenţia asupra situaţiei din Timişoara. Astfel de comportamente faţă de animăluţe sunt de neconceput, cu atât mai mult dacă acestea au putut fi ale unei colege din reţeaua noastră. Valoarea de bază în Animax este dragostea pentru animale, fiecare animăluţ fiind considerat un membru al familiei. Astfel de acte, precum cele care ne sunt relatate nu sunt tolerate sub nicio formă de compania noastră. Din activitatea fostei noastre angajate, cât şi din relatările colegilor noştri, nimic nu ne-a dat de înţeles că ar putea fi capabilă de astfel de acte. Pe întreaga durată a colaborării cu Nicoleta Borzan, aceasta a manifestat o grijă sporită faţă de animaluţele existente în magazin, fiind în permanenţă atentă la condiţiile lor de bunăstare. În încheiere dorim să vă informăm că Nicoleta Borzan şi-a încheiat colaborarea cu firma noastră, iar noi avem speranţa că unităţile abilitate vor lua măsurile necesare”, a transmis Anca Alexa, retail manager Animax.

