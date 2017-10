Problemele de la Centrul pentru Solicitanţi de Azil Timişoara, aduse de un senator USR de Timiş, în atenţia Comisiei de Apărare

La inițiativa senatorului USR de Timiș Nicu Fălcoi, ieri a avut loc ieri o audiere în cadrul Comisiei de Apărare a comisarului-șef Leonard Florin Medrega, de la Inspectoratul General pentru Imigrări.

Audierea a avut ca scop dezbaterea problemelor semnalate Comisiei de Apărare de senatorul USR de Timiş Nicu Fălcoi, în urma vizitei pe care acesta a făcut-o, în august, la Centrul Regional de Proceduri și Cazare a Solicitanților de Azil din Timișoara. Totodată, a fost vizată şi găsirea soluțiilor pentru unele dintre disfuncționalitățile constatate.

Una dintre problemele cu care se confruntă Centrul Regional de Proceduri și Cazare a Solicitanților de Azil din Timișoara este criza de personal. Centrul funcționează cu doar două treimi din totalul personalului prevăzut. Leonard Medrega s-a angajat că, până în ianuarie 2018, deficitul înregistrat va fi diminuat .

Acesta a anunţat că vor fi demarate în curând, cu finanțare din fonduri europene, lucrările de realizare a unui nou spațiu în care își va desfășura activitatea Centrul de Tranzit în Regim de Urgență. Spațiul, deținut în prezent de Centrul de Tranzit în Regim de Urgență, va reveni Centrului Regional de Proceduri și Cazare a Solicitanților de Azil, fiind suplimentată astfel capacitatea acestuia cu 200 de locuri.

O altă problemă este reprezentată de dotarea tehnică a centrului și dse disfuncționalitățile cauzate de subdimensionarea rețelei IT în raport cu volumul activității desfășurate. Ofiţerul s-a angajat că va fi suplimentată rețeaua IT cu 18 calculatoare și vor fi puse la dispoziția centrului încă zece imprimante și trei scannere.

În ce privește situația precară a parcului de mașini, al căror grad de uzură este foarte ridicat, reprezentantul Inspectoratului General pentru Imigrări a anunţat că au fost demarate deja procedurile pentru achiziţionarea unui microbuz cu o capacitate de 8+1 locuri și a unui autoturism.

La finalul lunii august, senatorul Nicu Fălcoi a vizitat Centrul Regional de Proceduri și Cazare a Solicitanților de Azil din Timișoara şi a promis că, imediat după reluarea activității Parlamentului, le semnala Comisiei de Apărare problemele cu care se confruntă.

„Ceea ce am reușit să facem este un prim pas, constând în rezolvarea punctuală a câtorva probleme. Vestea bună în ce privește discuția de ieri este că am reușit să avem o abordare constructivă, la finalul căreia am obținut un set de angajamente ferme. Nu este deloc puțin. Mai ales că, în contextul discuțiilor intens vehiculate în ultima perioadă, referitoare la integrarea țării noastre în Spațiul Schengen, trebuie să privim cu și mai mare atenție înspre aspectele legate de funcționarea acestor centre destinate refugiaților, fiindcă o astfel de decizie înseamnă și o serie de obligații și responsabilități pe care România va trebui să și le asume”, declară senatorul USR Nicu Fălcoi, secretarul Comisiei de apărare, ordine publică și siguranță națională a Senatului României.