Klaus Iohannis, la Timişoara: „Dragi studenţi, mergeţi la urne şi apăraţi-vă interesele”

Preşedintele Klaus Iohannis i-a îndemnat, azi, pe studenţii Universităţii de Vest din Timişoara să meargă să voteze la alegerile din 26 mai.

„În 2016 am încurajat studenţii de atunci să participe la alegeri. Săptămâna viitoare veţi avea din nou această ocazie. Unii dintre dumneavoastră poate pentru prima dată. Este o oportunitate de a vă face vocea auzită în configurarea direcţiei ţării noastre, precum şi a Europei în ansamblul său. Vă încurajez să o faceţi, deşi din multe puncte de vedere Timişul este în «fruncea» ţării, prezenţa la vot a fost o excepţie regretabilă în ultimii ani. Astăzi, ne confruntăm cu consecinţele nefaste ale absenteismului. Dragi studenţi, mergeţi la urne şi apăraţi-vă interesele, nu îi lăsaţi pe cei care promit mult însă fac puţin să vă înfrâneze dezvoltarea ca români şi ca europeni!”, a declarat, citat de Agerpres, preşedintele Klaus Iohannis, prezent azi la dezbaterea Become your best! – printr-un învăţământ superior de calitate, organizată la Universitatea de Vest din Timişoara, care celebrează 75 de ani de la înfiinţare.

Şeful statului i-a încurajat pe tineri să se implice pe mai departe în viaţa publică a României.

Preşedintele României se află azi într-o vizită la Timişoara, unde are întâlniri cu autorităţi locale, participă la aniversarea a două instituţii de învăţământ şi îşi lansează cea mai recentă carte.

Prima vizită a fost la ora 13.15, la Memorialul Revoluției. Apoi, de la ora 14 a participat la dezbaterea „Become your best! – printr-un învățământ superior de calitate”, organizată de Universitatea de Vest, care celebrează 75 de ani de la înfiinţare.

La ora 15.15 preşedintele Klaus Iohannis vizitează Sinagoga „Cetate”, iar de la ora 16 se întâlneşte, la Muzeul de Artă, cu autoritățile locale din regiune.

La ora 17 participă la festivitatea de aniversare a Colegiului Naţional „C.D. Loga”, iar de la ora 18 îşi lansează volumul EU.RO – Un dialog deschis despre Europa, la Centrul de Conferințe al Universității. Politehnica. Volumul, publicat la Editura Curtea Veche, este un ghid care prezintă sinteza istoriei Uniunii Europene, a instituţiilor care o definesc, a valorilor ei şi a principalelor provocări pe care le înfrunta în prezent. Totodată, cartea prezintă beneficiile pe care le are România în contextul apartenenţei la proiectul comunitar.