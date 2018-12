Judecătoarea Camelia Bogdan primeşte Premiul Ion Raţiu pentru Democraţie

Premiul Ion Raţiu pentru Democraţie , decernat anual de Rațiu Family Charitable Foundation, din Londra, şi Centrul Raţiu pentru Democraţie, din Turda, în parteneriat cu Woodrow Wilson International Center for Scholars, din Washington, îi revine anul acesta judecătoarei Camelia Bogdan.

Camelia Bogdan este judecător în cadrul Curții de Apel București și este specializată în domeniul infracțiunilor economice și al recuperării prejudiciului. Unul dintre dosarele de răsunet pe care le-a judecat este dosarul privatizării Institutului de Cercetări Alimentare, în care, în 2014, Dan Voiculescu a fost condamnat definitiv la 10 ani de închisoare cu executare, pentru spălare de bani.

Judecătoarea a fost exclusă din magistratură de două ori. Prima dată, în 8 februarie 2017, în urma unei decizii a Secţiei pentru judecători a Consiliului Superior al Magistraturii, pe motiv că s-ar fi aflat în incompatibilitate şi conflict de interese. În 13 decembrie 2017, Completul de 5 judecători al Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie a admis recursul, stabilind ca judecătoarea să fie sancţionată disciplinar prin mutarea, pe o perioadă de şase luni, de la Curtea de Apel Bucureşti la Curtea de Apel Târgu Mureş, începând cu data de 15 ianuarie 2018. A doua oară a fost exclusă din magistratură în aprilie 2018 pe motiv că ar fi încălcat principiul repartizării aleatorii a dosarelor. Recursul este pe rol la Curtea Supremă.

Camelia Bogdan este cercetător asociat al Centrului Regional Francofon de Studii Avansate în Științe Sociale (CEREFREA Villa Noël) de la Universitatea din București reprezentând în Consiliul științific al CEREFREA Villa Noël, cercetătorii asociați. Activitatea sa de cercetare științifică cuprinde două monografii, o teză de doctorat, peste 100 lucrări ştiinţifice publicate în reviste de specialitate, ghiduri în materia combaterii spălării banilor și derularea investigațiilor financiare pentru recuperarea produsului activităților de crimă organizată cu caracter transnațional, precum şi comunicări prezentate la multiple simpozioane ştiinţifice. În 2009, Camelia Bogdan a obținut titlul de doctor în drept al Universității București pentru teza intitulată Incriminarea, prevenirea şi combaterea spălării banilor provenind din activităţi de crimă organizată, potrivit reglementărilor interne şi internaţionale, în prezent, fiind doctorand internațional în regim de cotutelă al Universității din București și Universității din Strasbourg cu o teză de doctorat intitulată Recuperarea produsului infracțiunii în procesul penal francez și în procesul penal român.

Începând cu anul 2009, în calitate de expert al Comisiei Europene, a participat la peste 40 de conferințe internaționale sau activități de formare continuă a magistraților la invitația ori la recomandarea unor organisme internaționale cu atribuții pe componenta de recuperare a produsului infracțiunii: Banca Mondială, Comisia Europeană, Organizația pentru Securitate și Cooperare în Europa, Oficiul pentru Armonizarea Pieței Interne.

Camelia Bogdan a absolvit și cursurile Colegiului European de Investigații Financiare, în anul 2014, primind în anul 2016 diploma acordată de Universitatea din Strasbourg pentru susținerea memoriului Les investigations judiciaires pendant la phase de jugement.

În perioada decembrie 2016 – ianuarie 2018, a participat la stagii de pregătire în calitate de cercetător invitat al Institutului de Studii Juridice Avansate din Londra și al Institutului Elvețian de Drept comparat din Lausanne, în prezent fiind Fulbright visiting fellow în cadrul Universității din Florida, Center for International Financial Crimes, cu tema Fostering Efficacy in the Asset Recovery of Proceeds of Transnational Corruption.

Ceremonia de premiere va avea loc în 11 decembrie, de la ora 15.30, la Facultatea de Drept a Universităţii din Bucureşti.

Premiul Ion Raţiu pentru Democraţie exprimă ataşamentul profund faţă de democraţie al lui Ion Raţiu, materializat mai ales în contribuţia adusă în calitate de politician român, dar şi prin interesul manifestat în direcţia schimbărilor democratice din întreaga lume. Premiul este oferit anual, cu susținerea Rațiu Family Charitable Foundation, și constă într-o bursă de o lună la Woodrow Wilson Center, oferind laureatului resursele instituționale de a se întâlni cu reprezentanți ai mediilor academice, politice și neguvernamentale din Washington.

Fie că se află în exil datorită unor regimuri represive sau sunt activi în democrații emergente, laureații acestui premiu au la Washington o experiență similară celei avute de tânărul Ion Rațiu, ca activist, pentru democrație în anii 1970 – 1980.

Prelegerea susținută de fiecare dintre laureați face cunoscute cercetătorilor, activiştilor şi factorilor de decizie experienţele persoanelor care luptă pentru democraţie în aceste zone.

Laureații Premiului Ion Rațiu pentru Democrație se adresează anual, online, unei audiențe internaționale prin World Youth Democracy Forum.

Rațiu Family Charitable Foundation promovează şi sprijină proiecte care contrinuie la evoluţia învăţământului superior, a cercetării culturale şi istorice a României. Fundaţia susţine societatea civilă în înţelegerea şi aplicarea principiilor democratice în lume.

Centrul Raţiu pentru Democraţie promovează democraţia ca mod de viaţă, susţinând valori şi comportamente asociate participării publice, dezvoltării tinerilor şi aplicării practice a unei viziuni multiculturale.

Woodrow Wilson Center, expresie a omagiului naţional adus memoriei preşedintelui Woodrow Wilson, este un forum nonpartizan de analiză a problematicii internaţionale, finanţat din fonduri publice şi private, ce susţine dialogul deschis şi informat şi cercetarea independentă.

Foto: Epoch Times