Premiu pentru Excelență în Colaborările Internaționale pentru Universitatea de Vest din Timişoara

Universitatea de Vest din Timişoara a câştigat Premiul pentru Excelență în Colaborările Internaționale, Elsevier Scopus Award for Excellence in International Collaboration, confirmând astfel rezultatele obținute în ultimii ani în cele mai importante clasamente și ranking-uri internaționale.

Gala de decernare a premiilor Scopus Awards România 2017 s-a desfășurat la Iaşi, în 26 octombrie, în prezența reprezentanților grupului Elsevier, a numeroși cercetători români cu o deplină consacrare națională și internațională și a ministrului Cercetării și Inovării, Lucian Georgescu. UVT a fost reprezentată de către conf. univ. dr. Mădălin Bunoiu, prorector responsabil cu strategia de cercetare, dezvoltare și inovare a instituției.

Elsevier a organizat Gala Scopus Award pentru prima dată în România, și în Europa de Est, în anul 2015.

În cadrul acestor gale, grupul Elsevier acordă două premii. Universitatea de Vest din Timișoara (UVT) a fost nominalizată și la ediția din anul 2015 a galei, alături de Universitatea „Babeș Bolyai”, din Cluj Napoca, și de Institutul Naţional de Cercetare-Dezvoltare pentru Fizică şi Inginerie Nucleară „Horia Hulubei”, pentru Premiul de Excelență în Cercetare, acesta fiind câștigat la acel moment de către institutul de cercetare bucureștean.

După doi ani, la ediția 2017, UVT a fost nominalizată, alături de Universitatea „Babeș Bolyai”, din Cluj Napoca, și de Academia Română, la Premiul pentru Excelență în Colaborările Internaționale (Elsevier Scopus Award for Excellence in International Collaboration). Câștigătorul categoriei Elsevier Scopus Award for Excellence in International Collaboration a fost stabilit utilizând cele mai noi metode bibliometrice, în acest caz instrumentul SciVal International Collaboration Ratio.

Grupul Elsevier este unul dintre cei mai mari furnizori mondiali de produse și servicii de informații în domeniile științei, tehnologiei și medicinei, fiind totodată singura companie care desfășoară activități atât în ceea ce privește publicarea rezultatelor științifice, cât și în evaluarea rezultatelor cercetării. Produsele Elsevier cele mai cunoscute sunt ScienceDirect, Scopus, SciVal, Reaxys, Mendeley, Embase. Elsevier este asociat peste tot în lume cu calitatea, rigoarea și excelența academică, publicațiile sale fiind de cel mai înalt nivel, reprezentând o provocare în intenția de publicare pentru cei mai buni cercetători din toată lumea.

Cel de-al doilea premiu decernat în cadrul galei, Elsevier Scopus Award for Excellence in Global Contribution, a fost acordat tot unor reprezentanți ai Timișoarei, Radu-Emil Precup, Mircea-Bogdan Rădac și Ștefan Preitl, de la Universitatea Politehnica.

„Premiul Scopus pentru Excelență în Colaborările Internaționale, cu care ne-a onorat grupul Elsevier, arată în mod clar determinarea cu care Universitatea de Vest din Timișoara își confirmă statutul de instituție de elită atât în domeniul educației universitare, cât și al cercetării de înaltă clasă”, declară prof. univ. dr. Marilen Gabriel Pirtea, rectorul UVT. Acesta mai spune că proiectul managerial pe care l-a propus UVT pentru al doilea mandat de rector a avut în centrul său procesul de internaționalizare a universității, cercetarea ocupând un rol determinant atât în cadrul portofoliului de cercetare propriu-zis, cât și al portofoliului de relații internaționale. „Am încurajat și am susținut atât colaborările mari, de anvergură, (experimentul Atlas de la CERN, IUCN – Dubna, HPC – UVT), cât și colaborările internaționale de anvergură mai mică, stabilite la nivel de cercetători sau grupuri de cercetare și sunt bucuros să constat că această politică de dezvoltare își arată roadele la un astfel de nivel”, mai spune Marilen Pirtea.