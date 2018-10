Expoziție de afișe despre toleranță, la TypopassageTimișoara 2018

O impresionantă colecție de afișe despre toleranță, semnate de artiști şi designeri din toată lumea, va fi adusă la Timişoara şi va putea fi văzută într-o expoziție găzduită de cinci spații neconvenționale din oraş.

Proiectul Tolerance, în cadrul căruia este organizată expoziţia TypopassageTimișoara 2018, a fost inițiat de designerul grafic și ilustratorul newyorkez Mirko Ilić, în 2017. Designeri, artiști și ilustratori reputați din peste 40 de țări au fost invitați să exprime vizual înțelegerea toleranței în limba maternă.

Aflată în permanentă expansiune, colecția face deja înconjurul lumii, fiind expusă recent la sediul central Facebook, în cadrul unor festivaluri de design din Statele Unite, Austria și Olanda, la Design Museum Londra, la Muzeul de Artă Contemporană din Zagreb, în Africa de Sud, Ungaria, Emiratele Arabe Unite, Turcia și Ucraina. Afișele sunt expuse de fiecare dată în spații publice și nu în galerii de artă, deoarece, dincolo de prezentarea lucrărilor, scopul este acela de a reuni și de a conecta vizitatorii, spun organizatorii.

La Timișoara va fi expusă cea mai numeroasă selecție de afișe de până acum. Peste 90 de lucrări vor fi găzduite în cinci spații neconvenționale, special amenajate: TypeYard U5 & TypoAtelier, în Piața Unirii nr. 5, Typopassage (Pasaj Pod Mitropolit Andrei Șaguna), TypoLejer (str. Laszlo Szekelyi nr. 1), TypoCafe (str. Eugeniu de Savoya nr. 5).

Printre autorii afișelor se numără Milton Glaser (SUA), Jianping He (China), Fons Hickmann (Germania), Istvàn Orosz (Ungaria), Michel Bouvet (Franța), Yuko Shimizu (Japonia), Paula Scher (SUA), Peter Bankov (Rusia/Cehia), Niklaus Troxler (Elveția), Marian Bantjes (Canada), Pekka Loiri (Finlanda), Saki Mafundikwa (Zimbabwe), Garth Walker (Africa de Sud), Jessica Hische (SUA), Chago Garcia (Republica Dominicană), Grafprom Studio (Ukraina), Bob Gill (USA), George Tscherny (SUA), Mehmet Ali Türkmen (Turcia), Ed Fella (SUA), Jose Munoz (Argentina), Marshall Arisman (SUA), Italo Lupi (Italia), Harry Pearce (Marea Britanie).

„Adoptarea toleranței este esențială pentru omenire. Este sigurul antidot al competitivității ce ne caracterizează specia. În acest moment al istoriei, există o anumită reținere față de sensul acestui cuvânt. Ceea ce ne-am dori noi să însemne cu adevărat este acceptare și generozitate”, spune Milton Glaser, designer grafic, autorul logo-ului I<3NY şi primul designer decorat cu National Medal of the Arts.

Vernisajul expoziţiei TypopassageTimișoara 2018 va avea loc vineri, 5 octombrie, de la ora 21, la TypeYard, în Piața Unirii nr. 5, în prezența curatorului Mirko Ilić, iar expoziția va putea fi vizitată până în 5 noiembrie.

Mirko Ilić este un ilustrator și designer grafic născut în fosta Iugoslavie. Din 1986 trăiește și lucrează la New York, unde predă Ilustrație, la cursurile de master ale Școalii de Arte Vizuale din New York și conduce studioul de design grafic Mirko Ilić Corp, specializat în design editorial și identitate vizuală. A fost director artistic al Time Magazine International Edition și al secțiunii Op-Ed de la The New York Times. Lucrările lui au fost selectate în colecțiile muzeelor Smithsonian Institute, MoMA și SFMOMA. Mirko Ilić este co-autor al mai multor cărți, dintre care amintim The Anatomy of Design, Stop Think Go Do, Lettering Large, Presenting Shakespeare și Head to Toe: The Nude in Graphic Design împreună cu Steven Heller și The Design of Dissent alături de Milton Glaser.

Typopassage Timișoara este o rețea de micro-muzee în spații neconvenționale, dedicate designului grafic și artei tipografice. A fost lansat în 2011 la Timișoara, ca prima extensie internațională a Typopassage Viena. Expozițiile, conferințele și atelierele TypopassageTM propun un dialog între scena autohtonă de design grafic și nume consacrate la nivel internațional, urmărind promovarea valențelor culturale ale designului grafic.