Directorii generali administrativi din universitățile publice, reuniţi la UVT (P)

Universitatea de Vest din Timișoara găzduiește, în perioada 25-27 aprilie, lucrările Adunării Generale a Asociației naționale a directorilor generali administrativi din universitățile publice, care reunește directori generali administrativi, precum și directori economici din toate universitățile publice din România.

Conferința se bucură de prezența a peste o sută de reprezentanți ai conducerilor administrative ale universităților și are drept invitați speciali reprezentanți ai Ministerului Educației și ai mediului privat. Dintre aceştia, Ligia Deca, ministreul Educației, prof. univ. dr. Marilen Gabriel Pirtea, rectorul Universității de Vest din Timișoara, prof. univ. dr. ing. Gigel Paraschiv, secretar de stat în Ministerul Educației, Mihai Corocăescu, președinte al instituției organizatoare, ANDGAUP, au susținut intervenții în sesiunea de deschidere plenară a evenimentului.

Temele de discuție propuse dezbaterii se concentrează pe arii de interes prioritare pentru spațiul universitar, vizând previziuni referitoare la finanțarea universităților pentru anul universitar 2024/2025, managementul datelor în învățământul superior, impactul noilor legi ale educației, implementarea proiectelor finanțate prin PNRR, tehnologia 5G și inovațiile IoT: transferul tehnologiei din laborator în piață, dar și noul domeniu de integrare a inteligenței artificiale în educație.

„Sunt bucuroasă să văd numărul mare de colegi prezenți aici, la UVT, veniți din universitățile țării, cele care sunt centre de inovare, cu reușite semnificative în investițiile publice. Echipele administrative din universități fac schimb de bune practici, aduc claritate aplicării normelor legale specifice domeniului, iar aici, la Timișoara, Universitatea de Vest din Timișoara reușește să coaguleze comunități. Mă bucur mult că, pe lângă importanta comunitate a rectorilor (prin CNR), există și această comunitate a managerilor administrativi din universități, cei care asigură coloana vertebrală a autonomiei universităților. Departamentele administrative pun în funcțiune universitățile pentru a-și îndeplini misiunea publică. Chiar în condiții mai dificile pentru aplicarea regulamentelor de funcționare, aceste structuri își fac datoria. Iar acest an este cu prioritate un an al provocărilor, sub aspectul investițiilor majore ce se realizează în universități. În județul Timiș, avem o serie de investiții, patru proiecte pe digitalizarea universităților, de peste 18 milioane euro, dar și două proiecte de construcție a infrastructurii universitare, fiecare de câte opt milioane euro, precum și fonduri pentru modernizarea infrastructurii universitare, pentru care urmează contractarea. Vă putem asigura că suntem alături de universități, cu o echipă ministerială dedicată, condusă de domnul secretar de stat Gigel Paraschiv, pentru a susține eforturile importante ale universităților de a se moderniza ca infrastructură deschisă provocărilor viitorului. Vă mulțumesc pentru implicare, răbdare și puterea de a muncii, reușind să arătați că universitățile românești au tot ce le trebuie pentru a fi autonome financiar, dar și responsabile public”, a declarat ministrul Educației, Ligia Deca, a declarat în deschiderea evenimentului.

Rectorul Universității de Vest din Timișoara, Marilen Gabriel Pirtea, a a subliniat că UVT şi-a asumat realizarea unor lucruri ambițioase,: „Cum spunea Brâncuși – greu nu este să faci; greu este sa te pui in starea de a face. Noi, la UVT, ne-am pus în acești ani în situația de a face lucruri ambițioase, dovadă este și această nouă infrastructură a Casei Universitarilor, un imobil rebilitat și extins printr-un proiect cu finanțare europeană. O universitate funcționează dacă are un corp profesoral bun, are studenți, de asemenea, foarte buni, dar fără un corp profesional administrativ, fără pilonii care susțin de-a lungul mai multor mandate greul proiectelor majore, universitățile ca entități nu își pot realiza obiectivele publice. Ne afirmăm, pe de o parte, rolul de entități publice implicate în parteneriatul social, dar, pe de altă parte, vrem să fim și corporații, în care se îmbină cost-managementul cu eficientizarea resurselor, așa cum se întâmplă în zona corporatistă, ceea ce este foarte greu de complementarizat. Vreau să cred că la UVT am reușit în acest efort dublu de dezvoltare ca organizație universitară modernă. Oportunitățile sunt foarte mari, fondurile europene sunt substanțiale, e important să susținem investițiile majore pentru care atragem finanțări. Noi am propus, la nivelul Consiliul Național al Rectorilor, să creăm un fond de investiții, cu un nivel de 10% din resurse, spre exemplu, pentru utilizare în comun, în circuitul universitar național, resurse de digitalizare sau softuri de management administrativ, ceea ce ar duce la integrare și echilibrare eficientă în sistemul universitar. Vă mulțumesc tuturor pentru munca perseverentă, știm că managerii administrativi din universități sunt partenerii rectorilor, fără de care aceștia nu ar reuși să-și realizeze programele manageriale. Vă doresc mult succes, în cadrul lucrărilor acestei conferințe organizate de Asociația națională a directorilor generali administrativi din universitățile publice.”