Universitatea de Vest din Timişoara, printre universitățile cu impact internațional

Universitatea de Vest din Timișoara a fost inclusă, şi anul acesta, în categoria universităților cu vizibilitate și impact internațional, alături de universitățile afiliate Consorțiului Universitaria.

Conform metodologiei utilizate, Metaranking-ul Universitar a luat în considerare rezultatele și performanțele universităților, obținute în clasamentele academice internaționale, anunţă, într-un comunicat, Universitatea de Vest din Timişoara.

Primele poziții la nivel național sunt ocupate de universitățile membre ale Consorțiului Universitaria: (Universitatea „Babeş Bolyai”, din Cluj Napoca – 14 puncte, Universitatea din Bucureşti – 10 puncte, Universitatea „Alexandru Ioan Cuza”, din Iaşi – 7 puncte, Universitatea de Vest din Timişoara – 5 puncte și Aacademia de Ştiinţe Economice, din Bucureşti – 2 puncte), respectiv Universitatea Politehnica, din Bucureşti, 10 puncte obținute.

„Clasificarea nu este o surpriză, în contextul în care acum câteva săptămâni UVT a fost desemnată câștigătoarea Premiului pentru Excelență în colaborările internaționale în cadrul Galei Premiilor Elsevier. În plus, suntem prezenți constant în topurile internaționale, pe primele poziții în țară. Strategia de internaționalizare dă rezultate. Angajându-ne în competiție la nivel internațional devenim vizibili peste graniță, învățăm de la alții și dezvoltăm parteneriate în educație și cercetare cu universități puternice”, spune rectorul UVT, prof. dr. Marilen Pirtea.

Analiza detaliată a scorurilor obținute de universitățile din România în clasamentele academice internaționale evidențiază prezența a două universități timișorene, care au acumulat împreună 8 puncte din scorul total de 90 de puncte al universităților românești incluse în Metaranking (Universitatea de Vest – 5 puncte, Universitatea Politehnica – 3 puncte).

Metaranking-ul Universitar, elaborat pentru al doilea an consecutiv, include în analiză 92 de universități active din România (55 publice și 37 private) dintre care doar 23 au fost apreciate ca având vizibilitate și prezență internațională.

Clasamentele internaționale analizate în elaborarea Metarankingului Universitar 2017 au fost: Academic Ranking of World Universities (ARWU), Center for World University Rankings (CWUR), Leiden Ranking (CWTS), Performance Ranking of Scientific Papers of World Universities (NTU), QS World University Rankings (QS), SCImago Institutions Rankings (SCImago), World Universities Ranking al Times Higher Education (THE), University Ranking by Academic Performance (URAP) şi Best Global Universities al US News (USN).