Deficienţele din programul Timişoara Capitală Culturală Europeană, aduse la cunoştinţa Comisiei Europene

Reprezentanţii mai multor organizații, personalități culturale, profesioniști și intelectuali din zone și generații diferite, îngrijorati de soarta și de modul de gestionare a proiectului Timişoara Capitală Culturală Europeană de către Asociația Timișoara Capitală Culturală, s-au întâlnit cu reprezentanţi ai Comisiei Europene.

Reprezentanți ai Comisiei Europene și ai Ministerului Culturii și Identității Naționale, responsabili de monitorizarea activității Asociației Timișoara Capitală Culturală Europeană 2021, se află la Timişoara, zilele acestea, în contextul procesului de monitorizare a implementării proiectului Timişoara Capitală Europeană a Culturii.

Cu puţin timp înainte, mai multe organizații, personalități culturale, profesioniști și intelectuali din zone și generații diferite, preocupați și îngrijoraţi de soarta și de modul de gestionare a proiectului de către Asociația Timișoara Capitală Culturală Europeană 2021, au adresat Comisiei Europene un memoriu, în urma căruia autoritățile europene au inițiat un dialog direct cu reprezentanții grupului.

Memoriul înaintat autorităților și organismelor europene la începutul lunii aprilie este susținut, printre alții de Robert Șerban, Andrei Ujică, Sorina Jecza, Ștefan Popa Popas, Ilie Stepan, Daniel Vighi, Marcel Tolcea, Călin Petcana, Dana Sarmeș, Ștefan Iordănescu, Sabin Popescu, Marius Giura sau Camil Mihăescu.

Luni, 11 iunie, Jiri Suchanek și Agnieszka Wlazel, membri ai echipei de monitorizare din partea Comisiei și Parlamentului European, Gerald Colleaux, reprezentant al Comisiei Europene, Raluca Velisar și Valentina Iancu, din partea Ministerului Culturii și Identității Naționale, au discutat, la Timişoara, pe marginea memoriului cu regizorul Florin Iepan, reprezentatul grupului de inițiativă. Au mai participat la discuţii, ca observatori, Simona Neumann, director executiv al Asociației Timișoara Capitală Culturală Europeană 2021, și Andrea Reisz, din partea secretarului de stat responsabil cu Capitala Europeană a Culturii Timișsoara 2021, Ion Ardeal Ieremia.

S-a discutat despre lipsa de proceduri deschise și de criterii în alegerea proiectelor, despre conflictele de interese de la nivelul consiliului director al asociaţiei, despre lipsa de transparență în cheltuirea banilor publici, despre nerespectarea obligațiilor asumate prin dosarul de candidatură, despre importul de evenimente și expertiză din strainătate în detrimentul industriilor creative și sectorului independent local și despre propuneri pentru a recredibiliza asociația, în primul rând prin validarea de noi membri și alegerea unui consiliu director reprezentativ și implicat.

Întrevederea a fost constructivă și deschisă, spune Florin Iepan, informațiile îngrijorătoare cu privire la mersul proiectului Timișoara 2021 fiind însușite de reprezentanții instituțiilor europene, care au decis o continuare a corespondenței între grupul de inițiativă și comisia de monitorizare a proiectului. „Urmează ca, după o analiză atentă, comisia să detalieze în următorul raport, recomandările necesare către Asociația Timișoara Capitală Culturală Europeană 2021, în așa fel încât implementarea acțiunii să fie readusă pe calea firească conformă cu proiectul inițial câștigător al prestigiosului titlu de Capitală Europeană a Culturii”, declară Florin Iepan.

Comisia Europeană, reaminteşte acesta, are responsabilitatea de a se asigura că toate acțiunile și evenimentele derulate sub titlul de Capitală Europeană a Culturii sunt organizate și puse în aplicare în mod corespunzător: „Angajamentul lor activ, în perioada pregătitoare și în perioada de monitorizare, este un factor important. Grupul de inițiativă al operatorilor culturali, profesioniștilor din domeniu și personalităților din oraș salută modul în care organismele europene se implică în repunerea proiectului pe un făgaș normal și conform cu aspirațiile comunității unui oraș cu adevărat european, desemnat capitală a culturii in 2021.”

