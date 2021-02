Conferinţă internaţională pe tema îmbunătățirii diagnosticului și tratamentului tumorilor canceroase, organizată de OncoGen Timişoara

Centrul de Terapii Genice şi Celulare în Tratamentul Cancerului – OncoGen, din cadrul Spitalului Clinic Județean de Urgență Timișoara, organizează două conferinţe online în cadrul proiectului strategic „Inițiativa comună România-Serbia împotriva cancerului în regiunea transfrontalieră: îmbunătățirea diagnosticului și tratamentului tumorilor maligne – Rosecan”.

Primul eveniment este conferința internațională „Updates in the diagnosis and treatment of cancer”, planificată pentru data de 5 februarie, iar al doilea, conferința de promovare a proiectului, progarmată a avea loc în 6 februarie, anunţă prof. dr. Carmen Panaitescu, coordonator adjunct OncoGen.

Conferința internațională beneficiază de participarea ca lectori a unor cercetători prestigioși din Germania, SUA, Ungaria și România. Printre ei se numără dr. Torsten Tonn, profesor de Medicină de transfuzie la Facultatea de Medicină „Carl Gustav Carus”, Universitatea Tehnică din Dresda și director medical al Serviciului Nord-Est pentru Donare de Sânge al Crucii Roșii Germane. A fost membru în Comitetul pentru Terapii Avansate al Agenției Europene a Medicamentului și este un ambasador al oncologiei personalizate, dr. Felicia Ciuculescu, cercetător în Programul de Terapii Genice al Boston Children’s Hospital, fostă studentă a Universității de Medicină și Farmacie Timișoara, dr. Zsuzsanna László, de la Institutul de Genetică Medicală al Universității din Szeged, dr. Jiri Eitler, cercetător postdoctoral în programul de Medicină de transfuzie experimentală al Universității Tehnice din Dresda, şi dr. Eduard Nedea, director al proiectului CAR-NK dedicat imunoterapiilor în cancer, proiect implementat în Centrul OncoGen.

Conferința de promovare va prezenta obiectivele, activitățile și rezultatele obținute în cadrul proiectului, inclusiv dezvoltarea instrumentului Expert Software System, un program customizat care ne va aduce mai aproape de implementarea conceptului de medicină personalizată.

Proiectul Rosecan este în derulare până în 2021, în parteneriat cu Ministerul Sănătăţii din Republica Serbia, Spitalul General din Požarevacsi şi Spitalul Judeţean de Urgenţă Reşiţa, având un buget total de peste 12 milioane de euro, dintre care aproximativ 3 milioane de euro îi revin Centrului OncoGen.

Obiectivul proiectului îl reprezintă dezvoltarea oncologiei în regiune, printr-o infrastructură modernă şi eficientă care să asigure accesul la servicii de înaltă calitate pentru diagnosticul și tratamentul cancerului.

Prin proiectul Rosecan, Centrul OncoGen, sub coordonarea prof. dr. Virgil Păunescu, vice-președinte al Academiei de Ştiințe Medicale din România, a achiziționat echipamente medicale și IT de vârf și a dezvoltat un software dedicat diagnosticului personalizat în cancer, care va permite ulterior tratamentul personalizat al pacientului oncologic. „Practic, acest proiect deschide calea medicinei personalizate în cancer și în Romania, ceea ce corespunde cu politicile UE în domeniu”, spun reprezentanţii OncoGen.