O săptămână de muzică, dans, teatru și film, la Cafékultour

La Timişoara, urmează o săptămână plină de muzică, de improvizație, dans, teatru și filme de animație. Toate, sub umbrela Cafékultour – Săptămâna cafenelelor.

În perioada 3 – 9 aprilie, la Timişoara va avea loc Cafékultour – săptămâna cafenelelor, ajunsă la cea de-a treisprezecea ediție. Evenimentul este organizat de Centrul Cultural German Timișoara și Institutul Francez din Timișoara, cu susținerea Consiliului Local și al Primăriei Timișoara.

Cafékultour reunește evenimente culturale scoase-n lume, pentru public, pe scene improvizate în cafenele, librării și spații neconvenționale din orașul de pe Bega.

Cafékultour a luat ființă în 2005, din lipsa spațiilor culturale alternative din oraș. 13 ani mai târziu, Săptămâna cafenelelor nu înseamnă doar concerte sau teatru sau film, ci e pretext pentru o întâlnire cu arta în spații familiare timișorenilor, pretext pentru a demonstra încă o dată că în Timișoara diversitatea culturilor și multiculturalitatea sunt la loc de cinste.

„Și în 2017 continuăm tradiția și aducem la un loc evenimente unul și unul: o seară spaniolă, teatru de improvizație, un spectacol de mimă, două concerte, un spectacol de dans contemporan și nu în ultimul rând, o proiecție de filme de animație. Ne-am pus în minte să vă scoatem din casă seară de seară, să ne adunăm în locuri frumoase cu oameni dragi și talentați, să facem împreună din ediția 13 a Cafékultour – săptămâna cafenelelor, o ediție cu noroc”, spune Ingrid Diac, responsabilă proiecte culturale şi comunicare la Institutul Francez din Timișoara.

Programul Săptămânii cafenelelor:

Luni, 3 aprilie, ora 19, Ambasada, str. Anton Seiller nr. 2

Cafetería Embajada – Spania anilor ’60, concert Sandra Carrillo

Expoziție foto España de noche (Nopți spaniole)

Marți, 4 aprilie, ora 19, Etikheta, str. Lucian Blaga 1, intrarea de pe str. János Bolyai

The Berlin – Timișoara game show, cu Marin Caktas și Urban Luig (Theatersport Berlin), spectacol de teatru / Improvizație

Miercuri, 5 aprilie, ora 19, D’arc, Piața Unirii, nr. 5

Le voisin (Vecinul), cu Benoît Turjman, spectacol de teatru/ mimă

Joi, 6 aprilie, ora 19, Cuib d’Arte, str. Mărășești nr. 14

Concert: Mynth (muzică electronică)

Vineri, 7 aprilie, ora 21, Aethernativ, str. Mărășești nr. 14

Concert: Thom Artway (folk, pop, rock)

Sâmbătă, 8 aprilie, ora 21, Mansarda Bastionului Maria Theresia, str. Popa Șapcă nr. 4

If Music Be the Blood Of Love, o producție Cafékultour – o întâlnire dansantă cu Răzvan Mazilu, asistat de Lavinia Urcan, și actorii Teatrului German de Stat Timișoara: Olga Diana Török, Oana Vidoni, Horia Săvescu, Harald Weisz,

Duminică, 9 aprilie, ora 19, Casa Artelor, str. Augustin Pacha nr. 8

Proiecție filme de animație „O!PLA”