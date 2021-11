Titane, câștigătorul Palme d’Or 2021, proiectat în premieră la Timişoara

Festivalul Les Films de Cannes revine anul acesta la Timișoara, cu filme noi importante și premiate. Printre peliculele care vor fi proiectate se numără Titane, film care a câștigat premiul Palme d’Or 2021.

Festivalul de la Cannes s-a reluat anul acesta după o ediție anulată din cauza pandemiei, fiind organizat în mod excepțional în luna iulie și beneficiind de o arie de selecție deosebit de largă, în urma anulării ediției precedente. Juriul a fost condus de către excentricul Spike Lee, iar marii autori s-au reîntors anul acesta la Cannes.

Les Films de Cannes à l’Université de l’Ouest Timișoara va avea loc, între 12 și 14 noiembrie, în Aula Magna a Universității de Vest din Timișoara și în Sala Capitol a Filarmonicii Banatul.

Vor fi proiectate filmele: Titane, câștigătorul premiului Palme d’Or, A Hero, câștigătorul Grand Prix ex-aequo, The Worst Person in the World, câștigător al Premiului pentru interpretare feminină, Les Olympiades, Premiul pentru cea mai bună coloană sonoră, Three Floors, La Civil, Premiul pentru curaj, și filmul Imaculat, distins cu Premiului Publicului la cea de-a 12-a ediție a Les Films de Cannes à Bucarest.

Programul de la Timişoara poate fi citi accesând pagina filmedefestival.ro.

„La UVT, Cultura este Capitală, iar în acest weekend, în capitala noastră se vor viziona unele dintre cele mai apreciate filme de artă ale anului 2021. Festivalul Internațional de Film de la Cannes este cea mai importantă emblemă a filmului din Europa, iar în acest an ediția din Timișoara a fost posibilă prin sprijinul acordat de UVT. Dovedim o dată în plus că UVT nu doar produce conținut artistic de mare impact, dar și susține branduri culturale de prestigiu. Cultura unește comunități, de aceea îi așteptăm pe timișoreni la film”, declară rectorul UVT, prof. univ. dr. Marilen Pirtea.

Intrarea la proiecţiile de film este liberă, dar este adaptată condițiilor sanitare astfel încât să ofere un acces la filme în condiții de siguranță și confort.

Films de Cannes à l’Université de l’Ouest Timișoara este organizat de Asociația Cinemascop, iar partener principal este Universitatea de Vest din Timișoara. Acesta este un proiect cultural finanțat de Universitatea de Vest din Timișoara, Ministerul Culturii și Identității Naționale, Centrul Naţional al Cinematografiei, SACD, Ambasada Franței și Institutul Francez din România.