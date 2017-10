Teodor Meleşcanu, la Timişoara: „Trebuie să oferim un cadru în care imigranţii să se simtă în siguranţă”

Ministrul de Externe, Teodor Meleşcanu, a declarat, azi, la Timişoara, că autorităţile din România trebuie să ofere, în continuare, un cadru în care imigranţii să se simtă în siguranţă, precizând că ţara noastră este doar una de tranzit.

Teodor Meleşcanu a participat azi, la Timişoara, la o conferinţă internaţională pe tema provocărilor de securitate din regiunea Balcanilor, organizată de Universitatea de Vest şi asociaţia New Strategy Center, precizând că, în acest moment, Uniunea Europeană este cel mai mare finanţator străin al ţărilor din această zonă.

„Nu suntem o ţară balcanică propriu-zisă, însă, în mod evident, evoluţiile din Balcani au un impact direct şi asupra securităţii României şi a Uniunii Europene în ansamblul său. Eu nu văd o Europă întreagă fără ca ţările balcanice să facă parte din ea. Deja UE este cel mai mare finanţator străin al ţărilor din Balcani. Cred că este nevoie de o decizie foarte clară pe care ţările UE trebuie să o adopte în legătură cu perspectiva lărgirii UE şi a includerii ţărilor din Balcani, în măsura în care răspund criteriilor de aderare stabilitate”, a declarat, citat de Mediafax,Teodor Meleşcanu.

Ministrul de Externe a vorbit şi despre fenomenul migraţiei, afirmând că România trebuie să ofere în continuare un cadru în care emigranţii să se simtă în siguranţă.

„Cea mai importantă chestiune pe care pot să o facă autorităţile din România şi pe care vom continua să o facem este de a încerca să oferim un cadru în care imiganţii să se simtă în siguranţă”, declară Teodor Meleşcanu. Afirmând că sunt două categorii de imigranţi; cei din motive politice şi cei de interes economic. „Noi trebuie, în măsura posibilităţilor pe care le avem, să asigurăm pentru ei o stare care să le dea încredere într-un viitor pentru ei şi pentru copiii lor. România nu este o ţară de destinaţie pentru imigranţi, ci este una de tranzit, dar în mod normal trebuie chiar şi pentru cei care se află pentru o perioadă scurtă de timp să le asigurăm o minimă integrare la nivelul societăţii româneşti”, a mai spusTeodor Meleşcanu.

Universitatea de Vest din Timișoara, în parteneriat cu asociația New Strategy Center, a organizat azi, la Timişoara, conferința internațională cu tema Security challenges in the Balkans. Evenimentul a adus adus la Timișoara specialişti în domeniul securităţii naţionale, membri ai corpului diplomatic, precum și reprezentanți ai mediului academic și de specialitate din România, Serbia, Croația, Turcia, Grecia, Bulgaria, Albania, Marea Britanie, Italia și Franța, care au dezbătut provocările clasice și emergente de securitate din regiunea Balcanilor.

Temele incluse pe agenda evenimentului se referă la provocările vechi și noi cu privire la securitatea și stabilitatea Balcanilor, la rolul jucat de UE în democratizarea acestui spațiu, precum și la politica de securitate a NATO în regiune.

„Evoluția evenimentelor din ultimii ani demonstrează că regiunea Balcanilor rămâne un spațiu deosebit de important pentru securitatatea europeană, provocările cu care se confruntă zona intensificându-se în ultimii ani. Universitatea de Vest din Timișoara și New Strategy Center au decis să organizeze această dezbatere la Timișoara pentru a sublinia în primul rând legăturile istorice ale capitalei Banatului și pentru a evidenția faptul că Balcanii reprezintă o zonă vitală pentru securitatea României”, transmit reprezentanţii UVT.