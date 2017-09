Nicolae Robu, despre poarta de la intrarea în Timişoara, care a ucis un tânăr: „Persoanele vinovate trebuie să plătească”

Primarul Timişoarei, Nicolae Robu, a declarat, azi, cu referire la tânărul care a murit după ce maşina în care se afla a fost strivită de o poartă de intrare în oraş, în timpul furtunii, că în cazul în care vor fi găsite persoane vinovate, acestea “trebuie să plătească”.

Primarul Timişoarei, Nicolae Robu, a făcut azi, în timpul unei conferinţe de presă, câteva precizări cu privire la cazul tânărului de 24 de ani, Vşad Baici, care a murit, duminică, în timpul furtunii, după ce poarta de intrare în oraş, de pe Calea Lugojului, a căzut peste maşina în care se afla.

Nicolae Robu a subliniat că nu a încercat niciodată să ia apărarea cuiva sau să acuze pe cineva. “Vreau să mă fac corect înţeles în privinţa declaraţiilor pe care le-am făcut vizavi de acea poartă de intrare în oraş, de pe Calea Lugojului. S-a răstălmăcit ceea ce a fost spus explicit. Nu am spus nici că e cineva vinovat, nici că nu e vinovat. Am spus un singur lucru: este foarte grav ceea ce s-a întâmplat, este foarte grav că s-a pierdut o viaţă de om şi nimeni nu o poate da înapoi şi, în astfel de situaţii, nu trebuie să ne jucăm cu învinuiri, justificări sau dezvinovăţiri ale cuiva. Am spus că există o instituţie cu prerogative de a face lumină, care este Pprocuratura. Nu-mi permit să spun nimic nici spre apărare, nici spre acuzare. Există instituţii ale statului care vor face lumină şi dacă vor fi găsite persoane vinovate, fără îndoială că ele trebuie să fie pedepsite aşa cum stabilesc legile ţării. Cred că a face din acest subiect o temă ca şi cum ar fi un subiect de cancan e descalificant şi cred că s-a mers cam departe cu această temă”, declară, citat de Mediafax, Nicolae Robu.

Primarul Timişoarei consideră că unele persoane s-au folosit de decesul tânărului pentru a-l ataca: “Este vorba de o utilizare mizerabilă a unei tragedii cumplite pentru noi atacuri la mine.”

În urma furtunii de duminică, una dintre porţile de intrare în Timişoara, cea dinspre Lugoj, a fost smulsă de vântul puternic şi aruncată peste o maşină aflată în trafic. Autoturismul era condus Vlad Baici, în vârstă de 24 de ani, student la Medicină dentară, în anul VI, în cadrul Universităţii de Medicină şi Farmacia Timişoara. Tânărul a decedat pe loc. Poarta de intrare în Timişoara fusese reabilitată de firma Stareto SRL, în baza unei lucrări atribuite de Primăria Timişoara, în vara anului 2015.