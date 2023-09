Scriitorul Radu Pavel Gheo, întâlnire cu publicul timişorean

La 20 de ani de la publicarea volumului Adio, adio, patria mea cu î din i, cu â, editat de curând la a patra ediţie, scriitorul Radu Pavel Gheo se întâlneşte cu publicul timişorean pentru a vorbi despre emigrare și întoarcere acasă și despre cum se văd toate lucrurile acestea după două decenii.

Evenimentul va avea loc joi, 14 septembrie, de la ora 18.30, la librăria La două bufniţe.

Volumul de eseuri al lui Radu Pavel Gheo, Adio, adio, patria mea cu î din i, cu â (Editura Polirom, ediția a IV-a, 2023) este constituit dintr-o serie de texte care au ca subiect Statele Unite ale Americii, văzute de un emigrant plecat din România cu Loteria Vizelor. Este o carte despre o lume foarte diferită de România, care încearcă să răspundă la întrebarea „Este America un paradis terestru?”. Radu Pavel Gheo se străduiește să ofere o imagine obiectivă, din interior, a „celei mai puternice națiuni din lume”, privită nu de la distanță, ci de la nivelul locuitorului american obișnuit. Cu umor sau ironie răutăcioasă uneori, cu simpatie și duioșie în alte dăți, eseurile din Adio, adio, patria mea… vorbesc despre sărăcia și bogăția Americii, despre naivitatea și patriotismul locuitorilor, despre tragedia din 11 septembrie 2001, despre propagandă, libertate, despre subtilele tendințe autoritariste din SUA, despre hoți ghinioniști, despre emigranți fericiți și nefericiți, dar și despre România – așa cum se vede ea din America.

Cea de-a patra ediție a volumului are o prefață semnată de Paul Cernat: „Cum va fi citită azi această carte scrisă, pe viu, în preajma atentatelor de la 11 septembrie 2001, care au zguduit America și aveau să infirme iluzia «sfârșitului Istoriei»? Presupun că un pic altfel decât în 2003. Liberalizarea vizelor în SUA încă nu s-a produs, stilul de viață american a pătruns și în România, the American Dream nu mai e ce-a fost, globalizarea se îndreaptă, tot mai mult, spre deglobalizare, iar Statele Unite și lumea întreagă au devenit, după atâtea crize și tensiuni, mult mai nesigure – nu prea mai ai unde și de ce să visezi la mari evadări. Un lucru e cert: confruntarea cu experiența americană l-a ajutat pe Gheo să-și asume, până la capăt, propria identitate, într-o carte outside the box, un reper nu doar pentru generația sa, ci și pentru lumea în care trăim.”

Radu Pavel Gheo (n. 1969) a absolvit în 1994 Facultatea de Litere a Universităţii de Vest din Timişoara, după care a lucrat ca profesor, redactor radio şi redactor de revistă în Iaşi şi Timişoara.

În 2001 a emigrat în Statele Unite, dar a revenbit ţară după un an. În perioada petrecută în SUA a muncit ca vânzător la un fast-food, la un magazin alimentar şi la o librărie Barnes & Noble, iar experienţa americană e relatată în priză directă în volumul Adio, adio, patria mea cu î din i, cu â din a.

A publicat până în prezent volumele Valea cerului senin (Athena, 1997), Despre science fiction (Omnibooks, 2001; Tritonic, 2007), Adio, adio, patria mea cu î din i, cu â din a (Polirom, 2003; 2004; 2013), Românii e deştepţi. Clişee mioritice (Polirom, 2004; 2006; 2014), Fairia – o lume îndepărtată (Polirom, 2004; 2016), DEX-ul şi sexul (Polirom, 2005; 2016), Tovarăşe de drum. Experienţa feminină în comunism (coord., cu Dan Lungu, Polirom, 2008), Numele mierlei (Polirom, 2008), Noapte bună, copii! (Polirom, 2010; 2017), Disco Titanic (Polirom, 2016; 2022), Un drum cu Ceapă (Polirom, 2020). A scris şi o piesă de teatru, Hold-UP Akbar sau Toţi în America, pusă în scenă de Teatrul Naţional din Timişoara în stagiunile 2007-2008 şi 2008-2009. Este inclus în mai multe antologii de proză din ţară şi din străinătate. Tovarăşe de drum a apărut într-o ediţie italiană în 2011. Noapte bună, copii! a fost tradus în italiană în 2016 şi în spaniolă în 2019, iar Disco Titanic a apărut în sârbă în 2021.

Printre distincţiile literare obţinute de autor se numără premiul Uniunii Scriitorilor „Andrei Bantaş” pentru traducere (2007), Premiul Naţional de Proză Ziarul de Iaşi (2011), Premiul pentru Proză acordat de revista Observator cultural (2017), Premiul Asociaţiei Scriitorilor din Timişoara (2004, 2006, 2011, 2017, 2020). În prezent trăieşte în Giroc, lângă Timişoara și este lector la Facultatea de Litere, Istorie și Teologie din cadrul Universității de Vest din Timișoara. În 2003 a devenit membru al Uniunii Scriitorilor din România, iar în 2005 membru al PEN Club România.