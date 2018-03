Scriitoarea Corina Ozon, întâlnire cu publicul timişorean

Scriitoarea Corina Ozon se va întâlni cu publicul timişorean, la librăria La două bufniţe.

Întâlnirea Corinei Ozon cu publicul său cititor va avea loc miercuri, 7 martie, de la ora 18.30, la librăria La două bufniţe. La eveniment vor vorbi, şi consul onorific al Spaniei la Timișoara, director Via Rumania, José Miguel Viñals Ariño, şi scriitoarea Diana Farca. Moderatoarea discuţiilor va fi Noemi Varga.

Corina Ozon este un fost jurnalist. A făcut zece ani de jurnalism de investigaţie, în presa scrisă, la ziarul Ora, televiziune, la Antena 1, producţie tv, la Intact Media Group. „Fost ziarist. Chiar unul atât de bun încât am crezut că nimic nu-mi poate sta în cale. Şi nu prea mi-a stat. M-am oprit eu din drum şi am luat-o pe bulevardul cu firme luminoase şi licăritoare. M-am făcut PR- ist. Chiar unul atât de bun încât nu am uitat niciodată că am fost ziarist, dar că trebuie să merg mai departe. Mi-am făcut blog ca să nu uit să scriu. Îmi place când mi se spune că scriu atât de bine încât ar trebui să nu mă opresc şi să scriu o carte. Prea târziu, a devenit adicţie”, se autocaracterizează.

În 2014, Corina Ozon a debutat cu romanul Zilele amanţilor, apărut la Editura Herg Benet, carte începută pe blogul personal, în stadiul de postare spre relaxarea cititorilor, care au cerut, după fiecare episod, o nouă continuare. În scurt timp, romanul a avut un succes foarte mare, devenind un must-have al cititorilor activi pe rețelele de socializare și motiv pentru propriile întâlniri ale fanilor, inspirând în același timp evenimente din domeniul fashion și business, iar o linie de parfumuri primind numele personajelor principale din carte.

În 2015, romanul a avut parte de două continuări, Nopțile amanților și Amanții 3.0, publicate la aceeaşi editură, receptate de către public la același nivel de entuziasm și intrând și ele în topurile de vânzări ale librăriilor.

Campania de promovare a trilogiei Amanții a fost recompensată cu Silver Award for Excellence la Gala PR Award 2015.

În anul 2016, tot la Herg Benet, i-a fost publicat romanul Tentaţii.

Şi din acelaşi an coordonează proiectul 35+, by Corina Ozon, reprezentat în online de site-ul dupa35.com, al cărui concept se află la baza povestirilor din volumul Până când mă voi vindeca de tine.