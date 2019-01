Scriitorul american John Freeman – lansare de carte şi întâlnire cu publicul, la Timişoara

Scriitorul și criticul literar american John Freeman vine la Timișoara, unde va lansa cel mai recent număr din antologiile Freeman’s, pe care le coordonează, şi va avea un dialog cu cititorii.

Lansarea celui mai recent număr din antologiile Freeman’s va avea loc, în prezenţa lui John Freeman, joi, 24 ianuarie, de la ora 18, la librăria La Două Bufnițe. Cartea, Freeman’s: cele mai bune texte noi despre putere, apărută în 2018, la editura Black Button Books, cuprinde cele mai noi texte despre putere. Lansarea va fi urmată de o discuție cu publicul, în limba engleză, moderată de Alexandru Oravițan.

Autor premiat și binecunoscut critic de carte, John Freeman a fost președintele National Book Critics Circle și, până în 2013, coordonatorul antologiilor Granta. Recenziile sale literare și interviurile cu unii dintre cei mai cunoscuți autori din lume au apărut în mai mult de 200 de publicații din întreaga lume, printre care The New York Times, Los Angeles Times, San Francisco Chronicle, The Wall Street Journal, The Guardian, La Repubblica și La Vanguardia. Este autorul a trei cărți, The Tyranny of E-mail (2009), Cum să citești un romancier (Vellant, 2015) și Hărți (Black Button Books, 2017), și editorul volumelor Tales of Two Cities: The Best and Worst of Times in Today’s New York (2014) și Tales of Two Americas: Stories of Inequality in a Divided Nation (2017). În prezent, John Freeman este editorul antologiei Freeman’s, aflată deja la al cincilea număr. John Freeman locuiește la New York și predă la The New School.

Freeman’s: cele mai bune texte noi despre putere este cel de-al treilea număr al antologiei tradus în limba română de Elena Marcu și Aurelia Ulici. Arareori, spun editorii, puterea a primit atâtea valențe, atâta specificitate și atâta vastitate ca în textele din acest volum: puterea conferită, puterea exercitată, puterea asumată, puterea implicită, puterea abuzivă, puterea slăbiciunii și, mai ales, puterea limbajului acestor 24 de scriitori. Volumul include texte de Margaret Atwood, Elif Shafak, Aleksandar Hemon, Barry Lopez, David Mitchell, Etgar Keret , Eula Biss, Tracy K. Smith, Leïla Slimani , A Yi, Édouard Louis, Jaime Cortez, Aminatta Forna, Julia Alvarez, Nimmi Gowrinathan, Lan Samantha Chang, Nicole Im, Eka Kurniawan, Ben Okri, Tahmima Anam, Josephine Rowe, Jenni Fagan, Deborah Landau şi Kanako Nishi.