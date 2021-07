Raul Ambruș, despre alegerile pentru șefia PNL Timișoara: „Alegerile de astăzi au fost furate”

Într-un mesaj virulent la adresa conducerii interimare a PNL Timiș, Raul Ambruș, eliminat din cursa pentru șefia PNL Timișoara, după ce a fost suspendat ieri de PNL Timiș, acuză gruparea coalizată în jurul lui Alin Nica: „Gruparea hoților din PNL Timiș a legiferat, astăzi, la nivel de partid, frauda.”

„Gașca condusă de Alin Nica, care a epurat de pe liste 320 de membri ai PNL Timișoara, are tupeul să ne acuze pe noi că am fi bătăuși. Nu noi am chemat zeci de forțe de ordine, inclusiv din aparatul de stat, care vor răspunde pentru actele lor, nu noi am organizat alegerile, nu noi am măsluit convocatorul, nu noi am suspendat colegi, abuziv, și nu noi am exclus de la numărătoarea voturilor toți colegii care nu au convenit.

Dacă în PNL Timișoara erau alegeri libere și corecte nu se ajungea aici! Dar, nu au fost. Alegerile de astăzi au fost furate de Alin Nica și Dănuț Groza”, declară, într-o postare făcută azi pe Facebook, Raul Ambruș, eliminat din cursa pentru șefia PNL Timișoara, după ce a fost suspendat ieri de PNL Timiș.

Acesta mai spune că sunt oameni care au muncit pentru PNL și s-au trezit excluși, cu drepturi îngrădite pe nedrept și că în partid este o tensiune creată de Alin Nica prin manevrele sale nestatutare și nelegale.

„Văd că președintele interimar (Alin Nica – n.r.) nu are nicio rușine să-și numească bătăuși colegii care l-au făcut președinte, doar pentru că au venit să își ceară sau să își apere drepturile statutare”, mai spune Raul Ambruș. Acesta anunță că el și gruparea care îl susține vor contesta alegerile de astăzi, având „această datorie morală față de oamenii care au fost nedreptățiți”.

La rândul său, președintele interimar al PNL Timiș, Alin Nica, susține că îmbrâncelile au fost „instrumentate de gruparea bătăușilor Orban – Ambruș – Chira”.

În urma alegerilor de azi, Cosmin Tabără este noul președinte al PNL Timișoara. Acesta a primit votul a 238 de electori, în timp ce contracandidatul său, Claudiu Chira, a cumulat 119 voturi, iar 15 buletine au fost anulate.