Preşedinte PNL Timiş, Nicolae Robu: „Nu consider potrivit ca dl Antonescu să fie pe lista PNL pentru europarlamentare”

Întrebat într-o conferinţă de presă despre lista PNL pentru europarlamentare, respectiv dacă apreciază că e oportun ca fostul lider liberal, Crin Antonescu, să deschidă această listă, Nicolae Robu, preşedintele PNL Timiş, răspunde că nu i se pare potrivită o astfel de variantă.

Preşedintele PNL Timiş, Nicolae Robu, declară că nu considerp potrivit ca Fostul preşedinte PNL, Crin Antonescu, să deschidă lista PNL pentru europarlamentare: „Mai mult, nu consider potrivit ca dl Antonescu să fie pe listă, pe orice poziție. Electoratul PNL, acea parte a societății românești care ar putea deveni electorat PNL are cu totul alte așteptări pentru lista de candidați PNL a anului 2019. Vor oameni care la întrebarea atât de în vogă în 1990, «ce-ai făcut în ultimii 5 ani?», categoric readusă în actualitate în 2019, să aibă ce să răspundă, pe cel puțin două coordonate: pe de o parte, în lupta cu PSD, pe de altă parte, în planul realizărilor lăsate în urmă. Or, oricât de bun vorbitor este dl Antonescu – și este cel mai bun vorbitor, eu așa îl consider și acum –, la întrebarea menționată, el nu poate răspunde entuziasmant, de fapt, nu poate răspunde decât, oral, prin tăcere, în scris, prin liniuță”, îşi motivează afirmaţia Nicolae Robu.

Acesta menţionează, însă, că şi-a exprimat această opinie pentru că a fost întrebat punctual de către presă, dar nu ştie cum se intenționează să se facă lista PNL, deoarece nu face parte din conducerea centrală a partidului și nu a participat la nicio discuție pe acest subiect.

Nicolae Robu mai subliniază că îşi asumă această declarație, motivând că a făcut-o pentru că ține cu adevărat la PNL, „şi asta presupune inclusiv luare de atitudine pe subiecte sensibile, cu voce tare, bărbătește, public, nu în șoaptă, în cercuri mai mult sau mai puțin conspirative, cum s-a cam ajuns să se întâmple.”