„Oedip la Timișoara”, un spectacol despre fenomenul migrației și drama migranților

Un spectacol audio care mixează actuala criză a refugiaților cu tragedia antică, relațiile complicate de familie și de putere politică în Timișoara din prezent, având ca punct de plecare Oedip la Colonos, de Sofocle, a fost lansat în cadrul proiectului Oedip la Timișoara.

Scris și regizat Mihai Lukács, cu Alexandru Potocean, Nicoleta Lefter, Anca Munteanu, Ioana Chițu, Katia Pascariu și Mircea Dragoman în distribuție, și Cătălin Matei/Sillyconductor editor audio și compozitor, spectacolul audio Oedip la Timișoara propune o interpretare contemporană a tragediei antice, în care Timișoara ia locul Colonosului, iar acțiunea are loc în prezent.

Având la bază un text ce are capacitatea de a pune o serie de probleme morale pentru diversele comunități din care facem parte, Oedip la Timișoara integrează situații reale întâmpinate de refugiații care ajung în România, reacțiile față de aceștia și discursurile publice care-i menționează.

„Pornind de la poveștile refugiaților din oraș, așa cum le-am descifrat din vizitele la Timișoara – de la Casa Logs care acordă servicii de bază tinerilor afgani ajunși în oraș, din Afghan Park și din clădirile abandonate care adăposteau de îngheț oameni fugiți din calea războiului – dar și din discuțiile cu invitații podcastului Welcome to Romania, am regândit Timișoara într-o cheie ironică, un oraș plin de mândrie de sine care este dat peste cap de apariția unei familii de refugiați, respinși la început de primii locuitori cu care intră în contact. Urmărind tragedia antică și abordarea sa grandioasă, în care cele mai mărunte acțiuni pot transforma o lume, în povestea noastră, Timișoara este în pragul unui dezastru iminent și are nevoie de o minune pentru a se salva de la dispariție iar singurul care o mai poate salva este un bătrân refugiat orb și în zdrențe pe nume Oedip”, spune regizorul Mihai Lukács.

Spectacolul poate fi ascultat pe YouTube, Spotify, Apple, Anchor şi Breaker.

Oedip la Timișoara este un proiect media derulat de Asociația Centrul Dialectic, realizat cu sprijinul Primăriei Timișoara și al Consiliului Local Timișoara, care vorbește despre legătura dintre fenomenul migrației și istoria orașului.

În cadrul proiectului, în toamna acestui an, în București și Timișoara au avut loc trei întâlniri publice moderate de Mihai Lukács, regizor de teatru și cercetător, coordonator al Centrului Dialectic, care i-a avut ca invitați pe: Florin Arhire – artist și activist, Emanuel Copilaș – lector la Facultatea de Științe Politice, Universitate de Vest, Flavius Ilioni Loga – co-fondator Timișoara Refugee Art Festival și director al Grupului de Inițiative Sociale Logs, organizație care promovează integrarea grupurilor vulnerabile de migranți și luptă împotriva traficul de persoane, profesorul Zaker Hussain Ershad, de la Universitatea Avicenna din Kabul – singurul universitar afgan protejat de statul român, în prezent profesor invitat la Facultatea de Științe Politice, Universitatea București, Andreea Ghimpu-Lupașcu – coordonatoarea proiectului „Advocacy pentru integrarea refugiaților”, Consiliul Național Român pentru Refugiați, și Bogdan Popa – cercetător și specialist în teorie politică de la Universitatea Transilvania din Brașov.

Discuțiile au fost puse la dispoziția publicului sub forma a trei podcasturi audio, sub titlul Welcome to Romania, distribuite pe Spotify, Google, Apple Podcasts, YouTube, Anchor FM, Breaker.

Proiectul cultural Oedip la Timișoara este realizat cu sprijinul Primăriei Municipiului Timișoara și al Consiliului Local Timișoara, având ca parteneri Universitatea de Vest, Logs Grupul de Inițiative Sociale, Teatrul Auăleu, Londohome.