Noi dialoguri în cadrul Bienalei Art Encounters Timişoara

O nouă serie de discuții cu artiștii și cu alți operatori culturali care participă la ediția de anul acesta a Bienalei Art Encounters are loc, zilele viitoare, la Timişoara.

În cadrul Dialogurilor Bienalei Art Encounters, miercuri, 22 mai, între orele 10-12, Mansarda Facultății de Arte și Design Timișoara va găzdui prezentări făcute de Gunilla Klingberg, Vilmos Koter, Virginia Lupu și Liliana Mercioiu Popa.

Gunilla Klingberg trăiește și lucrează la Stockholm. În practica sa, Klingberg recurge la diverse mijloace de exprimare artistică, iar percepția sa atentă a spațiului are deseori ca rezultat instalații de dimensiuni impresionante, spun organizatorii Bienalei: “Sensibilitatea artistei față de energia care ne înconjoară rezonează cu ritmul cosmosului și al naturii și, în același timp, subliniază elementele ritualice și spirituale în viața personală cotidiană.”

Gunilla Klingberg a avut expoziții personale în muzee și galerii din întreaga Europă și a participat la cea de-a zecea bienală din Istanbul (2007), la Festivalul Philagrafika: The Graphic Unconscious (2010) în Philadelphia, Pennsylvania, la a 11-a Bienală de la Gwangju, Coreea de Sud (2016). Lucările ei de mari dimensiuni au fost expuse în spații precum Gara Triangeln (2010) din Malmö, Suedia, și Spitalul Nye Akershus (2008) din Norvegia. În 2010, Gunilla Klingberg a primit premiul Fundației Edstrandska și o bursă de lucru de cinci ani la Swedish Arts Arts Fund.

Vilmos Koter este un artist vizual din Miercurea Ciuc, absolvent al Universității de Artă și Design din Cluj. A avut mai multe expoziții în diferite țări, printre care și în India, și a participat la Bienala Geumgang Nature Art din Coreea de Sud. A participat la dezbateri și expoziții de grup la MAGMA, tranzit.ro, Bozar, HAU Berlin și în cadrul rezidențelor sau taberelor de artă, cum ar fi cele din Lăzarea, Wongol, Guestroom din Maribor, Žagare. A colaborat de câteva ori cu Fundația AltArt și a fost membru al Balkan Caucasus Collective. Lucrările sale cercetează și interpretează critic aspectele vieții sociale și politice, dar și cele ale universului de zi cu zi, în formatul intervenților artistice în spațiul public, performance, instalații, dar și design grafic.

Liliana Mercioiu Popa locuiește și lucrează la Timișoara. Ea utilizează textul într-o manieră conceptuală, dar şi alte forme de expresie artistică precum pictura, desenul, instalaţia şi fotografia. Preocupările sale acoperă un spectru larg de problematici din prisma raportării personale la contextele macro- şi micro-istorice. A expus, printre altele, la Fundația Art Encounters, Timişoara, 2018, Galateca, București, 2016. Galeria Jecza, Timişoara, 2014,Turnul Bateriei, Timișoara, 2017, Scena9, București, 2016, Bienala Art Encounters, Memorialul Revoluţiei din ’89, Timişoara, 2015, la, Halele Timco, Timişoara, 2011, la ICR, Londra, 2010, şi la Sanaa, Essen, 2009.

Virginia Lupu este o artistă-fotograf stabilită la Timișoara. “Ea caută să-și prezinte personajele așa cum există și coexistă în societate, fără a le altera reprezentarea pentru a se potrivi unor norme, așteptări sau stereotipuri sociale. Această practică este foarte vizibilă în proiectul său dedicat vrăjitoarelor rome, TinTinTin. Începând cu rădăcinile adânci ale practicilor magice din mentalitatea colectivă, acest proiect propune demitizarea și de-vulgarizarea imaginii practicilor spirituale alternative prezente în contextul românesc. Practicile oculte și magice nu sunt reprezentate aproape deloc în cultura vizuală românească. Așadar, acest proiect încearcă să deschidă o zonă a explorării și valorificării superstițiilor rome, practicilor magice și vrăjitoriilor, oferind în același timp o înțelegere profundă și nealterată a acestui aspect, al unei culturi matriarhale în cadrul unei societăți patriarhale”, spun organizatorii.

Joi, 23 mai, de la ora 11.30 la ora 12.30, clubul Facultății de Arhitectură și Urbanism (str. Traian Lalescu nr. 2A), va găzdui o prezentare cu Joar Nango.

În vârstă de 40 de ani, Joar nango trăiește și lucrează în Tromsø, Norvegia. Este arhitect, absolvent al Universității de Știință și Tehnică din Norvegia, care lucrează cu instalații plasate în locuri specifice și publicații produse de el care explorează granițele dintre arhitectură, design și arte vizuale. A expus la Atena (2017), la Universitatea Westminster, London (2015), la Vancouver (2014), la Torpedo Factory Art Center, Target Gallery (2014). A prezentat și expoziții solo la Galeria SAW, Ottawa, Canada (2013), Norwegian Scuplture Biennial, Oslo (2013). Lucrările lui au fost incluse în expoziții de grup la The National Museum of Art, Architecture and Design, Oslo (2013), Abbaeys aux Dames, Caen (2013) și Storefront for Art and Architecture, New York (2012).

Aceste prezentări fac parte din seria de discuții cu artiștii și cu alți operatori culturali care participă la ediția de anul acesta a Bienalei Art Encounters din Timișoara. Seria a debutat în ianuarie anul acesta, iar deschiderea expoziției va avea loc pe 20 septembrie. Prezentările, organizate în colaborare cu instituții locale, organizații independente și parteneri au loc loc lunar în perioada ianuarie-septembrie 2019.