Mihail Šiškin se întâlneşte cu publicul, la Timişoara

Considerat unul dintre cei mai valoroşi scriitori ruşi contemporan, Mihail Šiškin, se va afla, azi, în faţa publicului timişorean, în dialog cu jurnalistul Cristian Pătrăşconiu. Scriitorul este invitatul special al Festivalului Internațional de Zmeie, care se desfăşoară la acest sfârşit de săptămână, la Timişoara.

Mihail Šiškin, autorul îndrăgitului Scrisorar, va avea azi, la Timişoara, de la ora 17, în Aula Magna a Universităţii de Vest din Timişoara, un dialog public cu jurnalistul Cristian Pătrășconiu. Traducerea în şi din limba rusă va fi asigurată Antoaneta Olteanu, traducătoarea în limba română a volumelor scriitorului.

„Va fi, în egală măsură, o mare bucurie să fiu lângă autorul unor cărți de mare impact și cu care a sedus publicul din foarte multe țări. Voi fi foarte spontan și voi improviza – în sensul în care Mark Twain spunea că «de obicei îmi ia cam trei săptămâni pentru a pregăti un bun discurs improvizat». De câteva săptămâni deja mă pregătesc în sensul și în direcția acestei – pentru mine, mari și privilegiate, întâlniri cu domnul Mihail Šiškin”, spune Cristian Pătrăşconiu.

Mihail Šiškin s-a născut în 1961, la Moscova, dar din 1995 trăieşte în Elveţia. Este singurul scriitor care a primit toate cele trei mari premii literare ruseşti: Russkii Buker, în 2000, pentru romanul Vziatie Izmaila, Naţionalnîibestseller, în 2005, pentru romanul Venerin volos, şi Bolşaia Kniga, în 2011, pentru romanul Scrisorar. În afara premiilor naţionale, a fost recompensat şi cu prestigioase premii internaţionale: Premiul Cantonului Zürich, în 2000, Prix Du Meilleur Livre Étranger (secţiunea eseu) în 2005, Premiul Grinzane Cavour, în 2007, Premiul internaţional pentru literatură Haus der Kulturen der Welt, în 2011. Trei dintre romanele lui Šiškin au fost dramatizate şi puse în scenă: Venerin volos, la Atelierul Piotr Fomenko, Vziatie Izmaila, la Teatrul Most, iar Scrisorar, la Teatrul de Artă Cehov din Moscova.

Mihail Šiškin se află la Timişoara ca invitat special al Festivalului Internațional de Zmeie, care se desfăşoară la acest sfârşit de săptămână. De ce la un Festival Internaţional de Zmeie? „În vara anului trecut, când s-a încheiat prima ediție a festivalului, am știut că tare mi-aș dori ca festivalul să continue, să fie de la an la an mai divers, mai „rotund”. În clipa aceea citeam Scrisorarul lui Mihail Šiškin. La pagina 93 există un text în care Sonia, o fetiță, își înalță un zmeu care se oprește în liniile de înaltă tensiune și pe care îl vede și îl salută în fiecare dimineață, când trece cu tatăl său pe acolo. Ăsta a fost momentul în care mi-am propus ca la ediția următoare să-l invităm pe Mihail Šiškin la Timișoara”, spune Marilena Brânda, organizator al evenimentului.

Asociația Culturală Skyline și Fundația Herczeg, de asemenea, organizatori ai acestui festival, au pregătit un concept cultural complex, astfel încât Festivalul Internațional de Zmeie de la Timișoara este primul festival din lume care adună laolaltă literatura, artele vizuale, divertismenul, știința zborului şi înălțarea zmeielor. Festivalul de la Timișoara, ajuns la cea de a doua ediţie, se bucură de o participare de cel mai înalt nivel, anunţându-şi participarea 25 de creatori și mânuitori de zmeie foarte cunoscuți în lumea întreagă. Evenimentul se va desfăşura pe mai multe paliere.

Pe de o parte, este vorba despre prezenţa a 25 de personalităţi din lumea creatorilor şi mânuitorilor de zmeie, care își vor înălța zmeiele de artă în cele două zile de festival. Printre aceştia, organizatorii îi amintesc pe Wolfgang Schimmelpfennig, din Germania, care este şi autorul mai multor cărți dedicate construcției și înălțării zmeielor, Scott Skinner, din SUA, Steve Brockett şi Malcolm Goodman, ambii din Marea Britanie, şi Iqbal Husain, din Elveţia.

În cadrul festivalului va fi organizată şi o expoziţie de zmeie de artă din Europa,Timişoara Art Kites, care reuneşte 53 de artiști plastici români, maghiari şi unul japonez. Vernisajul va avea loc azi, de la ora 19, în holul Universităţii de Vest.

De asemenea, pe parcursul a trei zile, traineri internaționali au ateliere de creație de zmeie în patru școli din Timișoara.

Un moment special și emoționant al acestui festival îl va reprezenta înălțarea unui zmeu pictat de 11 deținuți de la Penitenciarul Timișoara. Ideea sub care se va derula acest moment – programat pentru 1 iunie, între orele 12 și 14 – este intitulată Zbor pentru vise și ea este datorată artistei vizuale Livia Mateiaș.

În 1 şi 2 iunie, între orele 10 – 19, pe Aeroportul Aviaţiei Utilitare (Cioca), de pe Calea Torontalului km 3, vor avea loc demonstraţii de zmeie, ateliere de design şi pictură de zmeie, de scriere şi lectură creativă, dar şi lansări de carte.

