Lansare de carte sub egida Art Encounters

Fundația Art Encounters anunță publicarea cărții If A Story Is Present. An Attempt to Decentralize Knowledge / Dacă o povestese iveşte. O înncercare de a descentraliza cunoaşterea, realizată împreună cu artiștii Yane Calovski și Hristina Ivanoska. Lansarea cărții va avea loc vineri, 1 noiembrie.

La baza cărții stă o expoziţie care a fost prezentată în 2022 la Fundația Art Encounters. Pornind de la teoria Formei deschise, cartea propune principii noi de a înțelege arta contemporană ca metodă de cunoaștere flexibilă, dinamică, non-ierarhică.

Volumul, co-editat de artiști și curatorul Diana Marincu, include contribuții semnate de renumitul curator și teoretician al artei Anders Kreuger, profesoara și curatoarea Maria Orosan-Telea, precum și de participanții la programul de mentorat: Loredana Ilie, Andreea Ioniță, Ana Kun, Bogdan Matei, Teo Papadopol, Gavril Pop, Ioana Terheș și Mihai Toth. Structura cărții ia în considerare procesul multi-stratificat de creare a artei și inovare a educației, ca două fire roșii întrețesute.

“Lucrând cu artiștii Yane Calovski și Hristina Ivanoska, am remarcat un lucru care exprimă poate cea mai frumoasă definiție a artei – ea funcționează ca un revelator pentru lucrurile care sunt acolo, dar nu se văd. Iar lucrările impresionante ale celor doi artiști pot constitui un fel de „manual de utilizare” pentru ceea ce arta poate deveni: instrument al cunoașterii cu un potențial enorm la nivel colectiv și individual, în egală măsură. De-a lungul procesului de lucru, am realizat că arta lor are acest rol fantastic, de a amplifica ceea ce fac ceilalți artiști mai tineri, de a chestiona ceea ce nu se observă într-un cadru instituțional și de a penetra cele mai opace zone ale istoriei sau ale prezentului prin prisma cercetării și a ficțiunii”, spune curatoarea Diana Marincu.

La rândul lor, Yane Calovski și Hristina Ivanoska spun că această publicație reprezintă “momentul de încununare a unei colaborări care a fost semnificativă pentru noi în multe feluri. Poate cel mai satisfăcător aspect a fost mentoratul grupului incredibil de talentat și generos de artiști emergenți din Timișoara. De asemenea, dorim să îi mulțumim Dianei Marincu pentru viziunea, conceptul curatorial și editarea acestui volum. Sperăm că aceasta va declanșa un dialog și o colaborare continuă în viitor.”

Lansarea cărții va avea loc la librăria La Două Bufnițe, vineri, 1 noiembrie, de la ora 17. Participarea este gratuită și nu este nevoie de înregistrare, iar evenimentul se va desfășura în limba engleză.

Evenimentul este organizat de Fundația Art Encounters. Parte din Programul cultural național Timișoara – Capitală Europeană a Culturii în anul 2023, proiectul este finanțat prin programul Legacy Timișoara 2023, derulat de Centrul de Proiecte al Municipiului Timișoara, cu sume alocate de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Culturii, şi co-finanțat de Centrul de Proiecte al Municipiului Timișoara.