Lansare de carte şi expoziţie de fotografii a unei jurnaliste ucrainene, la Timişoara

Memorialul Revoluției din Timișoara va găzdui un dublu eveniment: vernisarea expoziției de fotografii a jurnalistei ucrainene Marianna Prysiazhniuk despre războiul din Ucraina și lansarea cărții Război în Europa. Ucraina, România și Republica Moldova în fața agresiunii ruse – Radu Carp în dialog cu Marianna Prisiajniuk.

Cele două evenimente sunt programate vineri, 7 februarie, de la ora 16, la sediul Memorialului Revoluției din Timișoara. Alături de autori și gazde vor mai participa scriitorii Viorel Marineasa, Vasile Popovici și Daniela Rațiu şi profesorul universitar Silviu Rogobete.

Marianna Prysiazhniuk este jurnalistă născută în Ucraina. Are licenţă în Drept, master în Psihologie la Academia Naţională de Afaceri Interne din Kiev, precum şi licenţă şi master în Stiinţele Educaţiei la Universitatea „Boris Hrincenko” din Kiev. A absolvit programul de master în Relaţii economice internaţionale şi diplomaţie economică la Universitatea Româno–Americană. De asemenea, a absolvit program de master în comunicare la Școala Naţională de Studii Politice şi Administrative din Bucureşti. În prezent, activează la Chişinău şi Bucureşti. Este doctorand al Universităţii din Bucureşti cu o teză care tratează instrumentele propagandei ruse în Europa, în contextul războiului din Ucraina. Corespondent pe teme de politică externă al Agenţiei de Presă Glavcom (din 2021) şi jurnalist la Stopfake.org (din 2020). Colaborări la: Veridica.ro, BBC-Ukraine, Ukrainian National News (UNN), Radio România Internaţional, Deutsche Welle, LB.ua, VICE.com, Eurasia.net.

Radu Carp este profesor la Facultatea de Științe Politice, Universitatea din Bucureşti. Director al Departamentului de Politici Publice, Relaţii Internaţionale, Studii de Securitate (din 2020). Doctor în drept al Universităţii Babeş-Bolyai din Cluj-Napoca (2002). Este reprezentant al Universităţii din Bucureşti în proiectul „Ethics and Politics in the European Context” (din 2012), coordonator al echipei Universităţii din Bucureşti în reţeaua ştiinţifică europeană „Observatory on Local Autonomy” (din 2015), membru al Comitetului Executiv al E.M.A. – European Master’s Degree in Human Rights and Democratization, program al Global Campus of Human Rights, Veneţia (din 2022). Expert şi evaluator UEFISCDI (din 2017). Membru al Consiliului de Administraţie al SRTV. A publicat 23 cărţi în calitate de autor şi coautor. Ultimele cărţi publicate: Confruntând zilnic pandemia. Reflecţii despre transformarea sistemului politic într-o perioadă de excepţie (2021), Structuring and destructing democracy. The keywords that make a polity (2021). Capitole de cărţi şi articole publicate în Austria, Belgia, Bulgaria, Germania, Lituania, Polonia, Republica Moldova, Olanda, SUA, Ucraina.