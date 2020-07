Ioan Holender, despre situația în care se află „Timișoara Capitală Culturală Europeană: „Sunt trist, decepţionat şi revoltat”

Fostul director al Operei de Stat din Viena, Ioan Holender, se declară trist, decepţionat şi revoltat în privința proiectului Timișoara Capitală Culturală Europeană.

Într-un mail trimis redacției, Ioan Holender spune că a fost tare mândru să accepte invitaţia de a prelua preşedinţia onorifică a Asociaţiei Timişoara Capitala Culturală Europeană, dar că, după ce timp de peste un an de zile nu a fost nici măcar informat despre ceea ce se plănuieşte şi nici nu i-a fost solicitată părerea în privinţa a ceea ce crede că ar trebui să se întâmple, în plus neprimind niciun răspuns la întrebările adresate persoanei însărcinate cu desfăşurarea Programului Cultural TM2021, „am părăsit pajiştea pe care încă de la început am fost împiedicat să păşesc. Am privit aşadar totul din afara terenului alături de Marcel Tolcea, Marilen Pirtea, Viorel Marineasa, Cornel Ungureanu, Brînduşa Armanca, Pia Brînzeu şi alţi intelectuali şi piloni culturali ai oraşului meu.”

În februarie 2018, Ioan Holender anunţ, printr-o scrisoare deschisă că se retrage din poziţia de preşedinte de onoare al Asociaţiei Timişoara Capitala Culturală Europeană 2021: „Având în vedere că nu am fost nicicând consultat de Asociaţia Timişoara – Capitală Europeană a Culturii, deşi sunt Preşedintele de Onoare al acesteia, mă retrag din această «funcţie», pe care în fond nu am îndeplinit-o niciodată şi pe care nu mai doresc să o deţin. Vă rog să excludeţi numele meu din acest context. (…) Pe de altă parte, ca Director Artistic al Asociaţiei Timişoara – Capitală Europeană a Culturii a fost angajat un cetăţean din Suedia, care nu are nicio tangenţă cu Timişoara şi care nici măcar nu cunoaşte limba romană. Bineînţeles că nici despre alcătuirea boardului asociaţiei nu am fost informat, aflând doar deunăzi ca şi soţul doamnei Neumann este unul dintre membrii acestuia”.

Fostul director al Operei vieneze spune că și astăzi este întrebat de ziariştii din Viena, oraşul în care trăiește, despre scandalurile referitoare la titlul de Capitală Europeană a Culturii, acordat anul viitor Timișoarei. „Din cauza unor neputincioşi, a unor politicieni corupţi şi incompetenţi, cu interese personale, vanitoşi şi fără scrupule, Timişoara «mea» a ajuns să fie văzută mai rău decât era înainte de a fi candidata aleasă. Sunt trist, decepţionat şi revoltat. «Tot Banatu-i fruncea» s-a înecat în Begheiul împuţit.”