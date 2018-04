Vicepreşedintele Sibiu Capitală Culturală Europeană 2007: „Dimensiunea europeană a proiectului Timişoara Capitală Culturală Europeană 2021 nu înseamnă import de evenimente”

Directorul general al Teatrului Naţional din Sibiu, Constantin Chiriac, căruia i-a fost decernat, azi. titlul de Doctor Honoris Causa, de către Universitatea de Vest din Timişoara, declară că dimensiunea europeană a evenimentelor din cadrul proiectului Timişoara Capitală Europeană a Culturii 2021 înseamnă capacitatea artiştilor de a descoperi motive importante europene în cultura noastră, nu de a importa spectacole.

„Am fost patru ani membru în Juriul Comisiei Europene pentru capitale culturale europene. Nici pe departe «dimensiunea europeană» nu înseamnă import, ci capacitatea artiştilor noştri de a descoperi motive importante europene în cultura noastră şi de a-şi căuta parteneri europeni pe picior de egalitate, în aşa fel încât proiectele pe care le dezvoltă să fie folositoare atât Timişoarei, cât şi Europei. Asta înseamnă proiect european; dacă vrem doar să importăm, atunci facem o firmă prin care aducem spectacole”, declară, potrivit Agerpres, Constantin Chiriac, directorul Teatrului Naţional „Radu Stanca”, din Sibiu, şi preşedintele Festivalului Internaţional de Teatru de la Sibiu.

Acesta a insistat asupra faptului că, pentru a fi funcţional, proiectul Timişoara Capitală Culturală Europeană 2021 este esenţial dialogul dintre toţi artiştii cu toate structurile, toate instituţiile, toţi decidenţii şi actanţii şi toţi oamenii care vor să investească. În opinia sa, proiectul ar trebui să înceapă cu unicitatea acestei comunităţi, de la ceea ce înseamnă Bega până la primul tramvai care a circulat aici şi prima electrificare din Europa.

„Timişoara are patru teatre care nu vor să ştie unul de altul. Să facă bine şi să realizeze împreună un mare festival, să-şi facă o bursă de spectacole. Am mai invitat să lase orgoliile de-o parte şi să găsească acest dialog, să nu fie geniali la ei în bătătură. Primarul să găsească o formulă de dialog cu echipa pe care o are la Capitală Culturală Europeană, iar dacă nu-i place de ea, să o schimbe, să găsească o formulă de asumare prin care toţi artiştii să poată avea parteneri străini cu care să-şi facă acest mare proiect”, mai spune Constantin Chiriac.

Acesta afirmă că sunt esenţiale proiectele culturale finanţate prin fonduri europene, iar fiecare structură de cultură (instituţii, asociaţii, artişti independenţi) ar trebui să ştie că există un program mare, Creative Europe, în cadrul căruia pot fi accesate fonduri.

„Nu ştiu dacă există vreo instituţie din Timişoara care are un proiect european (pe cultură – n.r.). Eu, cu Teatrul din Sibiu, am şapte astfel de proiecte. Nu poţi fi european fără mulţi parteneri care să lucreze. (…). Trebuie un dialog cu Ministerul Culturii şi cu Institutul Cultural Român, pentru că Timişoara Capitală Culturală Europeană este un proiect prioritar”, mai spune managerul Naţionalului sibian.

Constantin Chiriac a amintit că în perioada 2004- 2006 a fost făcut un program pentru toţi artiştii din România pe care l-a gestionat Ministerul Culturii, a fost numit un comisar pe tot ceea ce înseamnă dimensiunea Capitală Culturală Europeană Sibiu, care era în legătură cu principalele ministere şi a fost înfiinţat un fond la care, prin proiecte, au putut să acceseze toţi artiştii din România.

„Sibiul a creat un fond pentru toţi artiştii din Sibiu, cu sponsori, tot prin competiţie, astfel încât să existe transparenţă şi s-a creat un program care a atras în 2008 mai mulţi turişti şi evenimente culturale. Acesta este scopul şi aici, ca după 2021, Timişoara să aibă mai mult decât în 2021”, conchide Constantin Chiriac.

Prof. univ. dr. Constantin Chiriac – de azi, Doctor Honoris Causa al UVT –, este președinte al Festivalului Internațional de Teatru de la Sibiu, cel mai mare festival de gen din lume, și director general al Teatrului Național „Radu Stanca”, din Sibiu. Acesta a fost vicepreşedinte al Asociaţiei Sibiu 2007 Capitală Culturală Europeană, în perioada 2004-2007 și este membru al comitetului de selecție și monitorizare a orașelor candidate pentru titlul de Capitală Culturală Europeană, în perioada 2010-2012.

