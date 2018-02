Ioan Holender se retrage din Asociaţia Timişoara Capitala Culturală Europeană 2021

Timişoreanul Ioan Holender, fostul director al Operei din Viena şi fost director al Festivalului „George Enescu”, anunţă, printr-o scrisoare deschisă că se retrage din poziţia de preşedinte de onoare al Asociaţiei Timişoara Capitala Culturală Europeană 2021.

„Având în vedere că nu am fost nicicând consultat de Asociaţia Timişoara – Capitală Europeană a Culturii, deşi sunt Preşedintele de Onoare al acesteia, mă retrag din această «funcţie», pe care în fond nu am îndeplinit-o niciodată şi pe care nu mai doresc să o deţin. Vă rog să excludeţi numele meu din acest context.

Sunt alături de intelectualii oraşului meu, personalităţi precum Tolcea, Ungureanu, Jecza, Vighi, Lupu Hausvater, Babeţi, Armanca, Gârboni, Murgu ş.a., care, din câte am înţeles, nu sunt implicaţi şi nici măcar consultaţi în privinţa TM 2021.

Pe de altă parte, ca Director Artistic al Asociaţiei Timişoara – Capitală Europeană a Culturii a fost angajat un cetăţean din Suedia, care nu are nicio tangenţă cu Timişoara şi care nici măcar nu cunoaşte limba romană.

Bineînţeles că nici despre alcătuirea boardului asociaţiei nu am fost informat, aflând doar deunăzi ca şi soţul doamnei Neumann este unul dintre membrii acestuia”, transmite Ioan Holender în scriasoare deschisă, trimisă Asociaţiei Timişoara Capitala Culturală Europeană 2021 şi presei.

Simona Neumann, preşedintele Asociaţiei Timişoara Capitală Europeană a Culturii, spune, citată de Mediafax, că Ioan Holender a fost invitat, alături de toţi intelectualii din Timişoara menţionaţi în scrisoare, să se implice în proiect: „Am primit un e-mail din partea domnului Ioan Holender cu privire la renunţarea la funcţia de preşedinte de onoare. I-am mulţumit pentru discuţiile pe care le-am avut mai ales în ultima parte a candidaturii, când am colaborat cu domnia sa. Noi am invitat să se implice în acest proiect toate personalităţile marcante menţionate de domnia sa şi suntem deschişi să se implice în continuare cu proiecte care să vină în sprijinul dosarului cu care am câştigat acest titlu.”

Timişoara a fost desemnată, în septembrie 2016, Capitală Culturală Europeană în anul 2021. Oraşele contracandidate la acest titlu au fost Bucureşti, Cluj-Napoca şi Baia Mare.