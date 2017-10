Intervenţii chirurgicale în premieră naţională, pentru pacienţi cu boli vasculare grave, al Spitalul Judeţean din Timişoara

Doi tineri diagnosticaţi cu boli vasculare grave, care le puneau viaţa în pericol, au fost supuşi unor operaţii realizate în premieră naţională, la Spitalul Judeţean din Timişoara.

Cele două intervenţii chirurgicale au fost realizate, marţi, la o tânără de 24 de ani şi la un bărbat de 30 de ani, ale căror vieţi erau puse în pericol din cauza bolilor vasculare grave cu care au fost diagnosticaţi.

Cele două intervenţii chirurgicale au durat aproximativ patru ore fiecare, fiind realizate de medicii Mihai Ionac şi Adrian Tutelcă, ajutaţi de un chirurg vascular din Germania, cu experienţă în chirurgia endovasculară.

Medicul Mihai, Ionac, şeful Clinicii de Chirurgie Vasculară, a declarat, potrivit Mediafax, că tânăra supusă intervenţiei chirurgicale avea sindromul May Thurner. Adică, avea vena principală a piciorului stâng în interiorul abdomenului îngustă, motiv pentru care nu putea să facă mult efort. „Tânăra are un sindrom mai rar recunoscut la noi, din care cauză a făcut o tromboză gravă venoasă (producerea unui cheag de sânge – n.r.). Am tratat-o acum ceva timp, tot endovascular (operaţie minim invazivă – n.r.), respectiv trombul respectiv a fost dizolvat, dar a rămas pe loc cauza, o strâmtare a unei vene principale a corpului în interiorul abdomenului. Această boală a fost tratată03 astăzi cu un stent special”, a explicat Mihai Ionac.

Cel de-al doilea pacient operat, un tânăr de 30 de ani, risca să moară dacă nu era supus intervenţiei, pentru că suferea de o boală severă din cauza căreia avea mai multe dilataţii arteriale în interiorul corpului. Medicii i-au implantat o proteză special construită pentru artera din micul bazin.

„S-a intervenit de mai multe ori, inclusiv în abdomen sau diverse alte locuri din corp. Din cauza fragilităţii extreme a vaselor lui, leziunea pe care noi am tratat-o, şi care este în abdomen, nu avea indicaţie decât endovascular. Pacientul era cu risc de deces, prin ruptura acestui anevrism”, a mai precizat şeful Clinicii de Chirurgie Vasculară.

Cele două intervenţii chirurgicale realizate în premieră naţională la Spitalul Judeţean Timişoara au fost posibile după ce unitatea medicală a fost dotată, în ultimii trei ani, cu două angiografe de ultimă generaţie. De asemenea, în acest an, spitalul a fost inclus într-un program naţional finanţat de CNAS, prin care sunt cumpărate materialele sanitare necesare realizării unor astfel de operaţii endovasculare.

„Dispunem de tehnologie de ultimă generaţie şi astfel au fost alocate fonduri prin Programul Naţional pentru achiziţionarea materialelor sanitare necesare acestui tip de intervenţii. În urmă cu câteva luni s-au obţinut fondurile, iar comanda de consumabile se face personalizat pentru fiecare intervenţie chirurgicală, care costă de la câteva sute de euro până la câteva mii de euro, în funcţie de complexitate. De aceea sunt importante aceste fonduri de la CNAS. Fără aceste fonduri, o parte din operaţii ar fi imposibil de făcut”, declară directorul Spitalului Judeţean Timişoara, dr. Marius Craina.