Începe sesiunea admiterii de toamnă, la Universitatea de Vest din Timișoara

Universitatea de Vest din Timișoara a traversat sesiunea de admitere din iulie 2021 cu satisfacția înregistrării unui interes ridicat din partea candidaților pentru majoritatea programelor de studii universitare la care s-a organizat procesul de admitere, în cadrul celor 11 facultăți componente ale celei mai importante instituții de învățământ superior din vestul României. În ciuda faptului că numărul absolvenților examenului de bacalaureat a scăzut în anul 2021 cu aproape 8% față de anul precedent, numărul de studenți înmatriculați la UVT după sesiunea de admitere din luna iulie 2021 este similar cu cel din anul 2020.

Astăzi se deschide sesiunea de toamnă a procesului de admitere, desfășurat sub semnul accentului pe care Universitatea de Vest din Timișoara îl pune pe calitatea studenților, nu pe numărul acestora. „Scopul nostru a fost mereu atragerea celor mai buni tineri care să devină studenți ai UVT„, transmit oficialii universităţii.

În grila de locuri disponibile în această sesiune de admitere se mai regăsesc 165 de locuri finanțate de la bugetul de stat disponibile pentru ciclul de studii universitare de licență și aproape 800 de locuri finanțate de la bugetul de stat disponibile pentru ciclul de studii universitare de masterat, alături de un număr semnificativ de locuri cu taxă, pentru cele două cicluri de studii universitare.

Tabloul locurilor disponibile pentru această sesiune de admitere la UVT se regăsește pe pagina web a UVT, în secțiunea cu Locuri disponibile.

Locuri finanțate de la bugetul de stat, sesiunea septembrie 2021:

„După o etapă de admitere de vară reușită pentru cele 11 facultăți ale UVT, deschidem astăzi sesiunea admiterii de toamnă, care înseamnă o șansă suplimentară pentru aspiranții la studiile universitare. Oferim un număr semnificativ de locuri finanțate de la buget pentru programele de studii de masterat, deschise atât celor care vin imediat după absolvirea studiilor de licență, dar și celor care își doresc completarea studiilor de licență realizate cu mai mult timp în urmă, pe care îi încurajăm să descopere programe foarte ofertante, destinate pregătirii pentru meseriile viitorului, cu o valoarea adăugată mare, pe măsura acestui nivel ambițios. De asemenea, oferim un număr semnificativ de locuri finanțate de la bugetul de stat și cu taxă pentru programele de studii universitare de masterat didactic, dedicate formării pentru cariera didactică, în cinci domenii de studii: Biologie, Chimie, Educație fizică și sport, Fizică și Geografie”, declară rectorul UVT, prof. univ. dr. Marilen Pirtea.

În seria celor mai noi programe deschise la UVT se află și două programe de studii universitare de masterat, acreditate în vara aceasta, cel de „Antreprenoriat social și dezvoltare comunitară” (domeniul Sociologie), și cel de „Teologie ortodoxă și misiune creștină” (domeniul Teologie).

UVT susține principiul echității și sprijină candidații proveniți din medii dezavantajate pentru a avea acces la studii universitare, astfel că, și în acest an au fost oferite locuri special alocate candidaților absolvenți ai liceelor din mediul rural, candidaților de etnie romă, dar și pentru candidații proveniți din centre de plasament. De altfel, este binecunoscut faptul că UVT este atentă la nevoile tuturor studenților săi, oferind în fiecare an un număr important de burse din venituri proprii, dar și scutiri de taxe de școlarizare sau de cazare pentru toți tineri care doresc să studieze, dar au dificultăți materiale. În plus, pentru a ne asigura că toți candidații au luat decizii fundamentate cu privire la programul de studii universitare pe care îl vor urma, fiind cât mai bine informați despre oportunitățile pe care le au, am pus la dispoziția acestora servicii gratuite de consiliere în carieră.

UVT îi aşteaptă pe viitorii studenţi să se înscrie, la adresa de înscriere online accesând link-ul: admitere.uvt.ro, și anunță disponibilitatea permanentă a unui centru de înscrieri ce funcționează la sediul central al UVT, deschis pentru preluarea în original a documentelor candidaților.