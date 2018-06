Începe admiterea la Universitatea de Vest din Timişoara

La Universitatea de Vest din Timişoara începe sesiunea de vară a admiterii 2018. Sunt scoase la concurs 2.072 locuri la buget şi 4.199 în regim cu taxă, pentru 77 de specializări de licenţă.

Universitatea de Vest din Timişoara anunţă că noul an academic vine cu o nouă abordare, mai directă, mai curajoasă, mai nonconformistă. Pentru a păstra o legătură cât mai apropiată cu tinerii, UVT adoptă sloganul „Become Your Best!” şi transmite că are încredere în potențialul tinerilor și că le oferă acestora întregul suport pentru a deveni cei mai buni.

„Mesajul pe care-l transmitem absolvenților de liceu este să devină cea mai bună variantă a lor, «Become Your Best!». Am plecat de la ideea de devenire, de transformare a studentului în cadrul universității noastre, astfel încât la finalul studiilor să poată deveni cea mai bună variantă a sa”, explică rectorul UVT, prof. dr. Marilen Pirtea.

Acesta mai spune că UVT oferă competențe care trec dincolo de acumulările din sala de curs și din activitatea de practică, formând caractere, nu doar specialiști într-un domeniu sau altul. „Mai mult, studenții noștri pot opta pentru cursuri din cadrul altor facultăți. În acest fel, le oferim mai multe șanse de dezvoltare, pentru a face față rigorilor pieței muncii”, anunţă Marilen Pirtea.

UVT este cea mai mare instituție de învățământ superior din vestul țării, cu peste 15.000 de studenți, în 11 facultăți: Arte și Design, Chimie, Biologie şi Geografie, Drept, Economie și de Administrare a Afacerilor, Educație Fizică și Sport, Fizică, Litere, Istorie și Teologie, Matematică și Informatică, Muzică și Teatru, Sociologie și Psihologie şi Științe Politice, Filosofie și Științe ale Comunicării.

Admiterea la UVT este programată pentru perioada 2 – 29 iulie, după un calendar care diferă de la o facultate la alta. Pentru a afla perioada exactă admitere, în funcție de facultatea pentru care se optează, candidații sunt rugați să se informeze pe pagina de internet https://www.uvt.ro/ro/admitere/2018/licenta/. De asemenea, tinerii interesați pot afla mai multe pe grupul de Facebook creat special în acest sens: Universitatea de Vest din Timisoara – Info Admitere.

Absolvenții de liceu care se vor înscrie la Universitatea de Vest din Timișoara în cadrul sesiunii de admitere 2018 vor putea solicita alocarea unui loc gratuit de cazare pentru o perioadă de trei zile.

