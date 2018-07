Începe Festivalul „Ceau, Cinema!”, la Timișoara

O competiție de șase filme europene realizate de tineri regizori, o retrospectivă dedicată cineastului Andrei Ujică, o selecție cu câteva dintre cele mai apreciate filme românești și străine foarte noi, un focus Florin Iepan, o mini-secțiune de filme subversive clasice, precum și ateliere și discuții cu invitați din lumea filmului sunt atracțiile celei de-a 5-a ediții a Festivalului Ceau, Cinema!. Aceasta începe joi, la Timișoara.

Şase filme realizate de regizori din Croaţia, Bulgaria, Slovacia, Polonia, Ucraina și Italia au fost selectate în competiţie. Prezentate în ultimul an în mari festivaluri precum cele de la Cannes, Locarno, Karlovy Vary, Rotterdam sau Veneția, cele șase titluri care concurează pentru premiile festivalului Ceau, Cinema! sunt: Comic Sans, de Nevio Marasović, 3/4, de Ilian Metev, Out, de György Kristóf, Nina, de Olga Chajdas, Căderea, de Marina Stepanska, și Manuel, de Dario Albertini, anunţă Nicoleta Ciocov, preşedintele……., unul dintre organizatorii festivalului. Juriul este format din actriţa Alina Grigore, criticul de film Ileana Bîrsan şi regizorul Florin Iepan.

Andrei Ujică, unul dintre cei mai apreciați reprezentanți ai Noului Cinema Nonficțional din lume, va fi omagiat printr-o retrospectivă la Ceau, Cinema!. Andrei Ujică va fi prezent la Timișoara, orașul său natal, pentru a prezenta publicului trilogia sa despre sfârșitul comunismului – Videograme dintr-o revoluție (realizat în 1992), Out of the Present (1995) și Autobiografia lui Nicolae Ceaușescu (2010) – și pentru a susține un masterclass.

Comedia Povestea unui pierde-vară, noul film regizat de Paul Negoescu, avându-l pe Alexandru Papadopol în rolul principal, va fi proiectată în premieră la Timișoara, în deschiderea festivalului. Spectatorii vor putea, de asemenea, să vadă și trei dintre cele mai așteptate documentare românești noi, Procesul, în prezenţa realizatorilor Claudiu Mitcu şi Ileana Bîrsan, Dacii liberi (în regia Monicăi Lăzurean-Gorgan şi a lui Andrei Gorgan) și Licu, o poveste românească (în regia Anei Dumitrescu), precum şi Pororoca, de Constantin Popescu, de asemenea invitat la festival.

În cadrul selecţiei au fost incluse şi trei dintre cele mai de succes filme europene recente. Este vorba de documentarul francez, nominalizat la Oscar, Chipuri, locuri, realizat de legendara cineastă Agnès Varda şi de fotograful JR, de Vinovatul, care este debutul tânărului regizor danez Gustav Möller, câștigător al premiului publicului la festivalurile de la Sundance și Rotterdam, şi unul dintre hiturile cinematografiei maghiare din ultimul an, şi de Banditul Whisky, de Nimród Antal.

De proiecţii speciale vor avea parte şi documentarul rus Comisia de recrutare (Convictions, 2016), cu participarea regizoarei Tatiana Chistova, precum şi lungmetrajul sârbesc Afterparty (în regia lui Luka Bursac, 2017), filmat parţial şi la Timişoara şi proiectat în prezenţa câtorva membri ai echipei.

În cadrul unei mini-secţiuni intitulate „Filme subversive” vor putea fi revăzute două filme celebre lansate în timpul comunismului în Europa de Est: Reconstituirea, de Lucian Pintilie, proiectat la 50 de ani de la realizarea filmărilor în 1968, şi W.R. – Misterele organismului (1971), al iconoclastului regizor sârb Dušan Makavejev.

Ceau, Cinema! îi dedică totodată un focus regizorului timişorean de filme documentare Florin Iepan. În cadrul acestuia vor putea fi revăzute şi discutate două dintre cele mai ambiţioase titluri ale sale, Născuţi la comandă – Decreţeii (2005) şi Odessa (2013), precum şi un scurtmetraj documentar de studenţie, Zece minute cu clasa muncitoare (1994).

Regretatul regizor de documentare Răzvan Georgescu, unul dintre prietenii festivalului, va fi omagiat prin proiecţia filmului Testimonial (2018), precum şi a unui interviu video inedit realizat cu el în 2016 de echipa Ceau, Cinema!

În secţiunea „Filme bănăţene” vor putea fi văzute în premieră documentar de lungmetraj Bodrog, al tânărului regizor Mihai Sălăjan, şi scurtmetrajul documentar Porţia de libertate, realizat de Daniela Raţiu şi avându-i ca protagonişti pe scriitorii Daniel Vighi, Viorel Marineasa şi Radu Vancu.

Cei mici vor avea parte la rândul lor de două proiecţii: fantezia muzicală Mama (1976), de Elisabeta Bostan, şi un film românesc pentru copii foarte nou, Străjerii (2018), de Liviu Mărghidan.

În afara proiecţiilor, reprezentanţii Asociaţiei Forum Apulum din Alba Iulia vor lansa, în premieră la Timișoara, Ghidul ilustrat al comunismului românesc, iar la Centrul de Arte Diverse Misc. va putea fi văzută o expoziţie cu afişe poloneze de teatru, film și operă, pregătită în parteneriat cu Institutul Polonez din Bucureşti. De asemenea, tinerii vor putea lua parte la un atelier de cinema care se va desfăşura pe parcursul festivalului.

Programul integral şi catalogul festivalului sunt disponibile pe site-ul ceaucinema.ro, precum și pe pagina de Facebook, iar abonamentele și biletele pot fi achiţionate atât online, pe site-ul iabilet.ro, cât şi în spaţiile de proiecţie, înaintea filmelor.

Festivalul Ceau, Cinema!, ajusns la cea de-a cincea ediţie, are loc între 19 şi 22 iulie, la Timişoara şi Gottlob.

Ceau, Cinema! este un festival dedicat filmului european, organizat de Asociaţia Marele Ecran şi Asociaţia Pelicula Culturală, fiind un proiect organizat cu sprijinul Centrului Național al Cinematografiei și al Consiliului Județean Timiș.